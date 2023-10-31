Разведывательный корабль России преследовал норвежское судно возле Гренландии, — СМИ (фото)

Российское судно повторяло действия корабля Норвегии, приблизившись на расстояние около 200 метров.

Разведывательный корабль "Янтарь" ВМФ РФ преследовал норвежское научно-исследовательское судно Kronprins Haakon в проливе Фрама. Об этом сообщило издание NRK.

Инцидент произошел 11 сентября между Гренландией и Шпицбергеном. Это продолжалось 18 часов. Корабль "Янтарь", по информации издания, используют для разведки.

В определенный момент на радаре норвежского судна зафиксировали российский корабль. Он находился на расстоянии 370 метров. Другой отчет свидетельствует о том, что "Янтарь" приближался на 200 метров.

Холлгейр Магне Йохансен, капитан норвежского судна, принял решение выйти на связь с россиянами. Он обратился к экипажу с просьбой соблюдать безопасное расстояние. Представители "Янтаря" ответили не сразу. Они заявили, что им "интересно посмотреть, как норвежцы выполняют операции".

Российское судно повторяло действия норвежского корабля. Капитан Kronprins Haakon не понимает поведение другого корабля.

"Не могу найти другого объяснения, кроме того, что это попытка спровоцировать нас или береговую охрану", — рассказал он.

Несколько министерств получили информацию об этом случае. Все они согласились, что "Янтарь" придерживался правил судоходства в международных водах.

Вегард Норстад Финберг, представитель вооруженных сил Норвегии, береговая охрана находилась неподалеку на протяжении всего времени. Он отметил, что корабль россиян не препятствовал норвежцам физически. Поэтому, они и в дальнейшем имели возможность осуществлять исследовательскую деятельность.

пролив Фрама Фото: mapbox

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