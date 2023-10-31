"Субъективное видение журналиста": Подоляк отреагировал на статью Time о Зеленском

Как отметил советник Офиса президента Михаил Подоляк, Зеленский относится "жестко" к тому, что Украина воюет уже более 600 дней, и хочет "более эффективных коммуникаций".

Общий тон статьи не совсем отражает настроение Владимира Зеленского и его окружения. Какой-то "злости" или чувства "измены" со стороны партнеров нет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

Подоляк отметил, что есть "объективные вещи", такие как скорость поставки оружия. По его словам, власти Украины говорят об этом открыто.

Кроме того, советник Офиса президента отметил, что последняя статья Time о Владимире Зеленском — это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего.

"Я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что, когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю. Иногда эти анонимные источники — это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес. И свои видения выдают за аксиоматические знания", — отметил Подоляк.

Как отметил Подоляк, президент относится "жестко" к тому, что Украина воюет уже 614 дней, и хочет "более эффективных коммуникаций, выполнения функциональных обязанностей" и реализации заявленных намерений "хотя бы на 70-80%".

В Time заявили, что Зеленский чувствует себя преданным союзниками: детали

Напомним, журнал Time вышел с передовицей о президенте Украины Владимире Зеленском и с его фото на обложке.

Саймон Шустер — автор материала, рассказывает о трудностях президента в том, чтобы удержать внимание международного сообщества к войне в Украине, в частности США, особенно после нового взрыва конфликта в Израиле, вспоминает о серьезных проблемах с коррупцией и тому подобное.

Фото: TIME

По словам автора, больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну, только средств, чтобы пережить ее.

Напомним, в декабре 2022 года журнал TIME назвал "человеком года" Владимира Зеленского и "украинский дух". В издании отметили мужество политика.