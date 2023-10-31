В бухте Севастополя дымит российский корабль, — соцсети (видео)

По информации местных Telegram-каналов, вероятно, произошел пожар или же испытания дымовой установки.

В бухте временно оккупированного Севастополя на одном из российских кораблей заметили задымление. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль", — отмечают в заметке.

Добавляют, что задымление на запуск двигателей не похоже. Вероятно, это пожар или испытания дымовой установки.

Повреждение кораблей в оккупированном Крыму: детали

Напомним, 27 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму подорвался на мине российский катер "Владимир Козицкий", предназначенный для поиска морских мин.

Мощный взрыв прогремел на территории временно оккупированного Севастополя. Вероятно, и в пятницу, 13 октября взорвался российский корабль.

Также в Крыму 11 октября могли повредить корабль ЧМФ РФ "Павел Державин". По информацию советника главы МВД Антона Геращенко, точной информации о том, что произошло со сторожевым судном, не было.

Напомним, 28 октября жители оккупированного Севастополя в Крыму сообщили о стрельбе, которая произошла в направлении Севастопольской бухты, где базируются корабли ЧФ РФ. Возможное место стрельбы — мол, который ее прикрывает.

Также 28 октября российские медиа сообщили о подводной лодке "Краснодар", которую командование ЧФ РФ решило отвести на ремонт аж в Балтийское море. Между тем военные эксперты отметили, что ВС РФ пытается укрепиться в районе Евпатории к северу от Севастопольской бухты.