Британцы тестирует броневик Ajax с камуфляжем Saab: что представляет собой машина

Мобильная камуфляжная система от компании Saab предназначенная для снижения тепловой нагрузки на экипаж и оборудование в жарких условиях эксплуатации, например, в пустыне. Таким образом, испытания косвенно намекают на характер применения британских машин.

Британские военные провели тщательную проверку возможностей бронемашины Ajax в реальных условиях боевых действий. В ходе последних испытаний был продемонстрирован Ajax, оснащенный передовой мобильной камуфляжной системой (MCS), разработанной компанией Saab. О британском броневике рассказали 31 октября обозреватели Army Recognition.

Бронеавтомобиль Ajax, привлекший внимание своим дизайном и возможностями, по всей видимости, проходит серию испытаний для определения его эффективности в различных боевых ситуациях. Интеграция системы MCS компании Saab еще больше повышает ее потенциал, отмечают эксперты.

Первая информация об испытании броневиков появились в конце сентября. Пресс-служба Минобороны Великобритании 20 сентября сообщила, что британские силы с боевой бронированной машиной Ajax и боевой бронетранспортером ARES на территории Солсберийской равнины проводят за последние двадцать лет крупнейшие наземные учения "Железный Титан", в которых принимают участие около 8000 военнослужащих.

Что представляет собой Ajax

Броневик Ajax разработан и производится компанией General Dynamics. Его масса может достигать 42 т. Габариты машины: длина составляет 7,62 м, ширина — 3,35 м, высота — 3,00 м. В машине может разместиться экипаж из трех человек, а в варианте PMRS — еще семь пассажиров.

Машина оснащена двигателем MTU Friedrichshafen V8 мощностью 815 л.с. Эта мощность передается на колеса через 6-ступенчатую коробку передач Renk HSWL 256B. Благодаря торсионной подвеске бронеавтомобиль обладает отличной маневренностью на различных дорогах. Что касается максимальной скорости, то она достигает 70 км/ч, — это исключительно высокий показатель для автомобиля такого размера.

Основное вооружение Ajax — 40-мм пушка CT40 производства CTA International. Кроме того, на нем установлены 7,62-мм коаксиальный пулемет L94A1 и дистанционная оружейная станция Kongsberg Protector. Однако во время испытаний в Великобритании эта станция была оснащена противотанковой ракетой Javelin, отметили эксперты.

Мобильная камуфляжная система Saab

MCS Saab разработана специально для большинства платформ, включая танки и бронетранспортеры и предназначена для маскировки движущихся транспортных средств. Это гибкое решение, состоящее из различных материалов в зависимости от свойств поверхности Ключевой особенностью MCS является система Cool Cam, предназначенная для снижения тепловой нагрузки на солдат и оборудование в жарких условиях эксплуатации, что особенно актуально в условиях пустынь, где дневная температура может превышать 50 °C.

Для предотвращения перегрева поверхности машины используется комбинация изоляции и отражения солнечного излучения. Помимо снижения внутренней температуры, более холодная внешняя поверхность улучшает условия для экипажа.

Кроме того, для создания препятствий для тепловой и визуальной разведки противника применяются многоспектральные затеняющие зонты.

"Когда машина, оснащенная MCS, помещается под современную маскировочную сеть Barracuda, эффективность маскировки максимально повышается, делая машину практически невидимой для датчиков", — утверждают эксперты.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Великобритании отправили на пенсию вертолеты Gazelle, которые были в строю 49 лет. 23 октября три вертолета Gazelle отправились в свой последний рейс.