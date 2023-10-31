В Украине разработали новый тренажер для освоения чешских Т-72ЕА (фото)

Новое версия программного обеспечения позволяет имитировать современные условия боевых действий: заминирование, городские бои и засилье противотанковых расчетов условного врага.

Боевые действия в Украине происходят не только в полях или посадках, но и в городской застройке. Поэтому возникла необходимость создать танковый тренажер для имитации боевых действий в городе. Об этом сообщает АрмияInform.

Бои на танках в городе часто приводят к потерям машин, так было во время боев в Будапеште в 1956 году, Грозном в 1994, а также в Сирии и Ираке. Одна из украинских компаний уже создала новый пакет программного обеспечения тренажера для танков Т-72ЕА.

Менеджер проекта и подполковник запаса Николай Саламаха заявил, что программисты создали такое ПО, позволяющие смоделировать ситуацию, которая действительно может произойти в ходе российско-украинской войны.

Кадр из танкового симулятора Фото: АрміяInform

"Учитывая угол подъема танковой пушки 2А46 +14,5° и то, что в урбанизированной местности цели в основном расположены на расстоянии от 100 до 500, мы именно такую задачу поставили перед программистами. Но современная война требует не только подготовки к боям в городах, но и выработки навыков для мехводов с учетом высокой плотности минирования и многое другое", — рассказал Саламаха.

Теперь перед танкистами стоит больше сложных задач: минное поле, поэтому есть только пути, по которым можно безопасно ехать. Ошибка будет стоить подрыва на мине. Журналист, который попытался порулить танком на тренажере, подорвался на мине, потому что выехал за колею.

Далее автор репортажа испытал место наводчика и командира. От выстрела пушки 2А46М ощутимо качает всю кабину.

"Далее командир танка дает команду подъехать к дому, чтобы прикрыть левый борт нашей машины. Не рассчитываю скорость и слышу смех инструктора — "А теперь вылезай и посмотри, что ты натворил. Подхожу к месту инструктора и вижу, что 72-ка более чем наполовину вошла в здание", — рассказывает журналист.

Фото: АрміяInform

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