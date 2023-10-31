Эскалация на Ближнем Востоке: в Пентагоне заговорили о нехватке комплексов Patriot за рубежом

Американцы планируют разместить дополнительно два батальона систем Patriot в ближневосточном регионе. Однако такого количества просто недостаточно, чтобы хотя бы приблизиться к удовлетворению всех потребностей войск США, отметили эксперты.

Значительная часть зенитно-ракетных комплексов Patriot армии США уже развернута или находится в процессе развертывания на Ближнем Востоке в связи с продолжающимся кризисом между Израилем и Газой. Однако военное руководство США отмечают ограниченность американских средств наземной ПВО и ПРО на Ближнем Востоке в случае расширения военного конфликта. О проблемах американцев в плане организации воздушной обороны в регионе говорится в материале The War Zone.

После событий 7 октября американские военные объявили о переброске на Ближний Восток целого ряда сил, включая две авианосные ударные группы, экспедиционное подразделение морской пехоты и несколько эскадрилий боевых самолетов ВВС США.

В числе других дополнительных армейских средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые также спешно направляются в регион, находятся два полных батальона Patriot. Кроме того армия США собиралась отправить на Ближний Восток батарею ЗРК Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и зенитно-ракетные комплексы малой дальности Avenger.

"По сути это часть более масштабной операции, в рамках которой американские ВВС осуществляют доставку военной помощи Израилю, а также перебрасывают персонал и материальные средства в другие точки Ближнего Востока", — отметили обозреватели.

При этом каждый батальон ПВО состоит из штаба и от трех до пяти огневых батарей. Каждая батарея может иметь до восьми пусковых установок на прицепе, а также многофункциональную РЛС.

Таким образом, пара батальонов, которым было поручено развертывание на Ближнем Востоке, составляет чуть более 13% от общего количества развернутых Patriot. По крайней мере, около 20% тех систем, которые еще не находятся на вооружении за пределами США, а возможно, и больше.

Между тем, размер существующего у США арсенала средств ПВО и ПРО накладывает реальные ограничения на то, что она может и не может предложить в плане противовоздушной и противоракетной обороны в ответ на кризисы и другие непредвиденные обстоятельства. Ситуацию осложняет и потенциальные угрозы от Китая в Тихоокеанском регионе, где США могут столкнуться с беспрецедентным количеством беспилотников баллистические ракеты, а также гиперзвукового оружие, от которого придется защищаться на огромных территориях.

В итоге эксперты пришли к выводу, что в структуре сил системы Patriot просто недостаточно возможностей, чтобы хотя бы приблизиться к удовлетворению всех потребностей, не говоря уже о том, чтобы справиться с их боевым истощением.

"Система Patriot пользуется огромным международным спросом, в том числе в Украине, и поскольку количество невыполненных заказов растет и, вероятно, в ближайшем будущем станет еще больше, это может создать дополнительные проблемы для армии", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести удары по двум иранским объектам, расположенным на территории Сирии. Решение было принято как ответная реакция на атаки со стороны поддерживаемых Тегераном боевиков на американские военные базы.