"Абсолютный рекорд": аналитик назвал темпы применения Россией КАБов против Украины

Поставка американских аналогов, по мнению специалиста, пока не создает паритета, несмотря на то, что они являются надежными, точными и дальнобойными.

По состоянию на 31 октября верифицировано применение Россией 1 165 корректируемых авиационных бомб (КАБ) в Украине, что является абсолютным рекордом. В Telegram военный обозреватель Александр Коваленко сообщил подробности.

При этой интенсивности, в октябре также был установлен рекорд по суточному показателю применения. Более 100 КАБов было сброшено 23 октября.

Поставка американских аналогов, по мнению специалистов, пока не создает паритета. Эти боеприпасы от США являются надежными, точными и дальнобойными, но их количества недостаточно.

"Средства противодействия таким ударам у нас в достаточном количестве отсутствуют, если не сказать больше — отсутствуют в принципе", — пояснил Коваленко.

Обозреватель отметил, что господство российской тактической авиации пока продолжается. Такая ситуация является одной из основных сдерживающих элементов, которые не дают украинским войскам реализовать ряд операций. Все же он считает, что Россия постепенно потеряет доминирование в воздухе.

Производство тактической авиации в России

ВКС РФ, как пояснил 30 октября военный обозреватель Александр Коваленко, по состоянию на октябрь 2023 года ориентировочно получили 18-20 образцов тактической авиации. До конца 2023 года ВКС РФ могут получить дополнительно от шести до восьми самолетов, но не более.

Напомним, 25 октября российская авиация за сутки сбросили 35 КАБов на Херсонщину. В результате прилета управляемой авиабомбы под руинами дома оказались люди. В течение последних суток ВС РФ били по Херсонщине управляемыми авиабомбами, ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136. Обстрел КАБами был особенно масштабным — насчитали 35 прилетов.