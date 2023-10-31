"Осуждают геноцидную войну": Юсов рассказал о группах в РФ, которые хотят свергнуть Путина

По словам представителя ГУР МО, Россия пропитана конфликтами разной степени, однако там все еще есть люди, которые хотят добиться новой власти. При этом, они понимают, что единственный метод борьбы — вооруженный.

На территории России начали появляться группы граждан, которые хотят сделать все для свержения режима президента Владимира Путина. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, в соседней стране существуют разные слои и группы и некоторые из них совершенно не поддерживают действия Кремля, так как имеют собственное видение, какой должна быть Россия будущего.

"Это образование (Российская Федерация, — ред.) пропитано разного рода внутренними конфликтами: религиозными, этническими, национальными. И много есть людей, которые хотят свержения режима Путина — хотят добра для собственной территории и осуждают геноцидную войну против Украины", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки отметил, что люди, которые и хотят свергнуть Путина, осознают, что единственный метод борьбы — вооруженный. Соответственно, они понимают и необходимость взаимодействия с украинской стороной, в том числе с СБУ и Силами обороны.

"Конечно, на территории РФ формируются и работают такие группы, и в частности, украинские силы безопасности и обороны, украинская разведка активно с такими группами взаимодействует. И это совершенно нормальный процесс. Мы защищаем собственное государство от российской агрессии, а они защищают собственное видение другой своей Родины после режима Путина", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 26 октября сообщалось, что в СНБО высказались о создании батальона ВСУ из россиян. По словам Алексея Данилова, в ближайшее время таких формирований может становиться только больше. Более того, уже сейчас на стороне Украины воюют множество представителей соседней страны.