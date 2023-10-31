"Исчерпал себя": власть планирует закрыть телемарафон "Единые новости", — СМИ

По информации журналистов, обсуждается вариант разрешить каналам с января 2024 года вернуться к самостоятельным эфирам, как это было до полномасштабного вторжения.

Украинский телемарафон "Единые новости" оказался на грани закрытия из-за низких рейтингов и снижения доверия у зрителей, о чем свидетельствуют результаты недавнего соцопроса. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на собственные источники.

По информации медиа, власти обдумывают вариант с нового года прекратить единый телемарафон и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам снова делать отдельный контент.

"Обсуждается вариант разрешить каналам с января 2024 года вернуться к самостоятельным эфирам, как это было до полномасштабного вторжения. Контроль не ослабят, за каждым каналом будут наблюдать. Чтобы не было условных ток-шоу, где с утра до ночи поливают грязью президента и его команду, как это было раньше. Новости разбавят сериалами и более лайтовыми, развлекательными передачами", — говорит источник.

Отмечается, что окончательное решение еще не приняли.

Однако источник добавляет, что окончательное решение еще не принято, но на верхах считают, что телемарафон себя исчерпал.

"Прежде всего — он уже содержательно себя исчерпал и только минусует рейтинги телеканалов, которые в нем участвуют. Сначала из марафона хотели сделать пропагандистскую машину, которая будет противостоять пропаганде РФ. Но идея не сыграла. Сейчас там никакой новой информации нет, все повторяют одно за другим, одни и те же спикеры, только слова меняют. В результате — сильное падение рейтинга его участников", — сказал спикер.

Также он отметил, что роспуском телемарафона украинская власть покажет западным партнерам, что в Украине демократия и есть свобода слова, что является базовой предпосылкой для начала подготовки к выборам.

Также есть мнения против закрытия телемарафона.

"Совсем нет уверенности, что система контроля сработает. Поэтому окончательно решение еще не принято", — говорит источник.

Рейтинги телемарафона упали

В период с 30 сентября по 13 октября 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев относительно уровня доверия к институтам и организациям в стране. Результаты исследования показали, что украинцы теряют доверие к национальному телемарафону "Единые новости".

Количество тех, кто не доверяет телемарафону выросло с 12% до 39%.

Результаты опроса прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметив, что "украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными".

"В мае 2022 года большинство доверяли телемарафону, а летом 2022 года в другом опросе КМИС 65% украинцев ответили, что деятельность телемарафона сейчас является удачной инициативой, которая способствует сплочению украинцев и формированию общей точки зрения на события. Сейчас мы видим снижение доверия, хотя и не столь критическое. Однако в любом случае нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования телемарафона и при нынешних показателях доверия есть окно возможностей для осуществления одобряемых общественностью трансформаций", — отметил Грушецкий.

Напомним, что в эфире национального телемарафона показали смонтированную версию выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 19 сентября в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что эфире телемарафона случайно показали, как МЧС РФ проводит эвакуацию на Херсонщине.