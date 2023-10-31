БПЛА Bayraktar стали реже использоваться на фронте: в ГУР назвали причину

По словам офицера из разведки Владимира Валюха, сейчас сложно найти ситуации, в которых можно было бы применить турецкие беспилотники, но это не говорит об их бесполезности.

Популярный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2, который активно использовался на войне в Украине, мог потерять свою былую эффективность. Об этом говорится в материале DefenseNews, который был опубликован 31 октября.

Отмечается, что с первых дней войны в новостях часто упоминали БПЛА от турецкого производителя Baykar, ведь он активно помогал бойцам ВСУ бороться с российской агрессией на поле боя.

В материале отмечают, что Bayraktar TB2 успешно поражал российские танки, артиллерийские установки, корабли, РСЗО, зенитные установки и так далее. В течение последнего года беспилотники начали все реже появляться в видеозаписях с фронта. Причин на это несколько.

"Что касается ТB2, то я не хочу говорить, что они бесполезны, но сейчас трудно найти ситуации, в которых их можно было бы использовать", — заявил офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Валюх.

Отдельно была выражена благодарность турецкой компании, однако в первые дни войны БПЛА было значительно больше и они действительно были эффективнее. Сейчас они все же применяются, но уже не с такой частотой и при выполнении других задач.

Главная причина, которую назвал офицер, — улучшение российской системы ПВО и радиоэлектронной обороны, которые не позволяют БПЛА оставаться эффективными. Крайний полет, который удалось увидеть Владимиру Валюху, длился 30 минут, хотя их время работы, по данным производителя, может достигать 27 часов.

Журналисты обратились за комментарием в компанию Baykar, где представители ответили, что отсутствие роликов не означает, что беспилотник вообще не используется на войне в Украине.

"Это сложная среда для работы. В настоящее время самолеты Bayraktar TB2 используются в основном для ежедневных полетов с целью отслеживания целей, что может быть не менее ценным, чем атака. TB2 не атакуют, разве что обнаруживают открытые окна — им не нужно быть легкой мишенью для российских систем ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября сообщалось, что турецкий Bayraktar TB3 совершил первый полет и уже со следующего года пойдет в серию. Новый беспилотник умеет взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, базироваться на кораблях, а также имеет вдвое большую полезную нагрузку, чем в Bayraktar TB2.