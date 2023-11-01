"Приехали снимать обстрел": в Донецке в результате взрыва пострадали журналисты РФ (фото, видео)

РосСМИ утверждают – один из их сотрудников получил осколочное ранение и нуждается в операции. Однако это не помешало ему самому выйти из машины "скорой" и дать мини-интервью.

В результате обстрела временно оккупированного Донецка во вторник, 31 октября, на станции Мушкетово взорвались цистерны, в которых предположительно находилось горючее. Рядом с местом обстрела расположены завод металлоконструкций, склады и промзона. После взрывов начался сильный пожар. Прокремлевские издания ТАСС и "Известия" и телеканал "Звезда" утверждают, что при обстреле якобы были ранены их корреспонденты. Об этом сообщили редакции изданий.

По словам одного из якобы пострадавших, фотокорреспондента ТАСС Дмитрия Ягодкина, было нанесено не менее трех массированных ударов по Буденовскому району Донецка. В качестве доказательства обстрела, издание публикует кадры пожара.

Взрывы в Донецке. Пожар на ж/д станции Мушкетово

Телеканал "Звезда" соообщил, что его оператор, находивший ся на месте обстрела получил осколочное ранение, а "Известия" сообщили о своей съемочной группе из трех человек, которая "приехала снимать обстрел".

Пост "Известий" в Telegram Фото: Скриншот

Издание утверждает, что корреспондент Евгений Быковский получил осколочное ранение грудной клетки и ему требуется операция. Примечательно, что Быковский сразу после ранения смог дать небольшое интервью о произошедшем.

Корреспондент "Известий" Евгений Быковский Фото: Скрин видео

На кадрах он предстал с обнаженным торсом и повязкой на левом плече. Причем он самостоятельно вышел из машины скорой помощи, после чего сел в кресло-каталку, и его увезли предположительно в здание больницы.

Корреспондент "Известий" Евгений Быковский Фото: Скрин видео

Сообщается, что все пятеро пострадавших госпитализированы, хотя Быковский на видео заявляет, что с его оператором Александром Мартемьяновым "все нормально", а о других пострадавших он не знает.

На момент публикации украинская сторона не прокомментировала сообщения о пострадавших российских журналистах.

Напомним, телеканал "Россия 1" в своем сюжете выдал польский Эльблонг за Калининград. По словам российских журналистов, Калиниград якобы остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций, однако вместо него почему-то показали польский город.

Ранее Фокус писал, что пропагандисты готовят россиян к тому, что войну придется заканчивать. Завершится она, по их мнению, перемирием, ведь "Украина больше не хочет воевать". В Центре противодействия дезинформации рассказали о популярных ИПСО в российских СМИ.