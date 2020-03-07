Телевизионщики сами разбросали предметы, которые выдали за "доказательства"

Журналисты телеканала "Россия 1" снова отличились созданием фейков. На этот раз они рассказали о студентах, которые находятся на карантине. Сами разбросали самолетики. Сами записали видео.

"Надеемся, что за собой хотя бы убрали", – иронизируют на телеграм-канале "Лента дна".

Как ранее сообщал Фокус: