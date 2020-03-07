Российские журналисты инсценировали новость про больных коронавирусом
2020-03-07 17:49:58
Телевизионщики сами разбросали предметы, которые выдали за "доказательства"
Журналисты телеканала "Россия 1" снова отличились созданием фейков. На этот раз они рассказали о студентах, которые находятся на карантине. Сами разбросали самолетики. Сами записали видео.
"Надеемся, что за собой хотя бы убрали", – иронизируют на телеграм-канале "Лента дна".
Как ранее сообщал Фокус:
- СБУ блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. Телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете.
- Facebook начала удалять из своих соцсетей фейковые новости о новом типе коронавируса. Она также будет уведомлять пользователей, что они поделились или собираются поделиться недостоверной информацией.
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