Украинские войска не останавливают наступление в районе Бахмута и в Запорожской области, — ISW (карта)

Источник, связанный с российским боевым резервом, утверждает, что войска РФ контратаковали и оттеснили украинские войска с позиций вблизи Вербового, но в ISW не подтверждают и не опровергают информацию.

Силы обороны продолжают вести наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а бои продолжаются в разных локациях. В Институте изучения войны (ISW) в отчете за 31 октября сообщили подробности.

Наступательные операции в районе Бахмута продолжаются, но 31 октября украинские войска не сумели достичь никаких подтвержденных успехов. Российские "военкоры" заявляли о том, что войска РФ отбили украинские атаки возле Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута), Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Представители РФ заявляли, что вблизи Авдеевского террикона к северо-западу от Авдеевки украинские войска провели атаку. Ее якобы отбили. В районе Авдеевки захватчики продолжили наступательные операции 31 октября. Они подтвердили продвижение вперед.

Фото: ISW

В западной части Запорожской области украинские войска не останавливают контрнаступательные операции, но никаких подтвержденных побед 31 октября не было. Российские источники, в том числе Минобороны России, утверждают, что их войска отбили украинские атаки возле Работино, Вербового (9 км к востоку от Работино). Также якобы оккупантам удалось удержать позиции вблизи Новопрокоповки (3 км к югу от Работино), Нестерянки (12 км к северо-западу от Работино) и Копани (6 км к северо-западу от Работино).

Войска российских захватчиков провели контратаки на западе Запорожской области 31 октября, но никаких подтвержденных успехов им не удалось достичь. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска тщетно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Работино.

Источник, который близок к российскому боевому резерву утверждает, что войска РФ контратаковали и оттеснили украинские войска с позиций вблизи Вербового. В ISW подчеркнули, что не могут подтвердить эту информацию.

Фото: ISW

Напомним, 31 октября в ISW сообщили, что войскам РФ удалось продвинуться под Купянском, а ВСУ возвращают позиции под Сватовым. Самая активная часть Купянского фронта проходит в районе Ивановки и Синьковки.