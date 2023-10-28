Наступление продолжилось: ВСУ начали наращивать потери ВС РФ под Работиным, — Тарнавский

26-27 октября на Мелитопольском отрезке фронта погибло три четверти россиян, которых ликвидировали на войне в Украине за прошедшие сутки, свидетельствуют слова командующего. Он уверяет, что там продолжается контрнаступление ВСУ.

Related video

Бойцы Сил обороны начали наращивать количество обезвреженной живой силы и военной техники ВС РФ на Мелитопольском направлении. В течение одних суток удалось ликвидировать более полутысячи российских солдат. О деталях ситуации на Запорожском отрезке фронта рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Отчет о потерях врага под Работиным опубликован в Telegram-канале офицера.

Важно

Направят на "мясные штурмы" под Авдеевку: ВС РФ готовят отряды "отказников", — ЦНС

Тарнавский заявил, что наступательные действия ВСУ на Мелитопольском направлении прожуются. За прошедшие сутки было нанесено 1256 ударов по позициям ВС РФ на южном отрезке фронта. В течение суток 26-27 октября враг потерял 530 человек: погибло 529 чел., сдались в плен — один чел.

Отметим, в отчете Генштаба РФ за этот же период на всем фронте потеряла 740 человек. Подсчеты показывают, что их них 70% — результат боев на Запорожском направлении.

В заметке командующего указано, что россияне лишились 36 единиц техники. В том числе стало на 7 шт. меньше танков (из 22 — по всей линии фронта), 9 бронемашин (из 23). Также взорвали 1 пушку, 11 беспилотников и 1 ЗРК "Тор".

Контрнаступление ВСУ 2023: детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 28 октября указано, что подразделения ВС РФ пытались отбить позиции, которые недавно потеряли под Вербовым. Попытки были неудачными, отметило командование.

Линия фронта между Работиным и Вербовым почти не меняется на онлайн-картах боевых действий. На картах можно увидеть фортификационные линии ВС РФ, но не ясно, где же именно бойцы Сил обороны заняли позиции, которые теперь отбивает враг.

Работино Вербовое 28 октября 2023 года: карта ISW Фото: ISW Работино Вербовое 28 октября 2023 года: карта DeepState Фото: DeepState

26 октября украинские военные с южного отрезка фронта рассказали о попадании по российскому ЗРК "Тор", стоимостью 60 млн долл. В тот же день удалось взорвать пушку "Тюльпан", которая угрожала оборонительным сооружениям ВСУ.

Напоминаем, боец Сил обороны проанализировал ситуацию под Авдеевкой в Донецкой области. Отметил, что здесь должна решиться осенняя наступательная компания ВС РФ. Между тем под Лиманом есть продвижение ВСУ: удалось отбросить врага от Сергеевки.