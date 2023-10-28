Наступ продовжився: ЗСУ почали нарощувати втрати ЗС РФ під Роботиним, — Тарнавський

26-27 жовтня на Мелітопольському відтинку фронту загинуло три чверті росіян, яких ліквідували на війні в Україні протягом минулої доби, свідчать слова командувача. Він запевняє, що там триває контрнаступ ЗСУ.

Related video

Бійці Сил оборони почали нарощувати кількість знешкодженої живої сили та військової техніки ЗС РФ на Мелітопольському напрямку. Протягом однієї доби вдалось ліквідувати більш як пів тисячі російських солдатів. Про деталі ситуації на Запорізькому відтинку фронту розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Звіт про втрати ворога під Роботиним опублікований у Telegram-каналі офіцера.

Важливо

Спрямують на "м'ясні штурми" під Авдіївку: ЗС РФ готують загони "відмовників", — ЦНС

Тарнавський заявив, що наступальні дії ЗСУ на Мелітопольському напрямку прожуються. Протягом минулої доби було завдано 1256 ударів по позиціях ЗС РФ на південному відтинку фронту. Протягом доби 26-27 жовтня ворог втратив 530 осіб: загинуло 529 ос., здались в полон — одна ос.

Зазначимо, у звіті Генштабу РФ за цей же період на усьому фронті втратила 740 ос. Підрахунки показують, що з них 70% — результат боїв на Запорізькому напрямку.

У дописі командувача вказано, що росіяни позбулись 36 одиниць техніки. У тому числі стало на 7 шт. менше танків (з 22 — по усій лінії фронту), 9 бронемашин (з 23). Також підірвали 1 гармату, 11 безпілотників та 1 ЗРК "Тор".

Контрнаступ ЗСУ 2023: деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 жовтня вказано, що підрозділи ЗС РФ намагались відбити позиції, які нещодавно втратили під Вербовим. Спроби були невдалі, наголосило командування.

Лінія фронту між Роботиним та Вербовим майже не змінюється на онлайн-картах бойових дій. На картах можна побачити фортифікаційні лінії ЗС РФ, але не ясно, де ж саме бійці Сил оборони зайняли позиції, які тепер відбиває ворог.

Роботине Вербове 28 жовтня 2023 року: карта ISW Фото: ISW Роботине Вербове 28 жовтня 2023 року: карта DeepState Фото: DeepState

26 жовтня українські військові з південного відтинку фронту розповіли про влучання по російському ЗРК "Тор", вартістю 60 млн дол. Того ж дня вдалось підірвати гармату "Тюльпан", яка загрожувала оборонним спорудам ЗСУ.

Нагадуємо, боєць Сил оборони проаналізував ситуацію під Авдіївкою у Донецькій області. Зазначив, що тут має вирішитись осіння наступальна компанія ЗС РФ. Тим часом під Лиманом є просування ЗСУ: вдалось відкинути ворога від Сергіївки.