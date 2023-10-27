Спрямують на "м'ясні штурми" під Авдіївку: ЗС РФ готують загони "відмовників", — ЦНС

У Курській області росіяни створили табір на полігоні "Постоялі двори", де формують підрозділи "відмовників" за аналогією "Шторм-Z", розповіли координатори підпілля.

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Збройні сили Російської Федерації формують штурмові загони з "відмовників", аби спрямувати їх під Авдіївку Донецької області. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Росіяни готують штурмові загони з "відмовників" для подальших наступальних дій на Сході України", — йдеться в повідомленні.

Координатори підпілля з посиланням на місцевих заявили, що в Курській області на полігоні "Постоялі двори" російські військові створили табір, де формують підрозділи з "відмовників" за аналогією "Шторм-Z". Зазначили, що їх спрямують на "м’ясні штурми" через Ростов під Авдіївку.

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У Центрі наголосили, що табір оточений військовою поліцією та спецпідрозділами Російської гвардії та поліції. Це потрібно для того, "аби не допустити бунту". До російських військовослужбовців не допускають членів їхніх сімей та адвокатів.

Нагадаємо, 26 жовтня в Центрі національного спротиву заявили, що російські військові почали набирати найманців із Куби для того, аби задіяти їх у боях на Куп'янському напрямку та між Бахмутом і Горлівкою. Зокрема, з найманців не сформували окремий загін, їх розкидають по наявних російських. Росіяни пишаються, що відправлять кубинців у передові загони, адже їх "не шкода", наголосили в Центрі.

3 жовтня в ЗМІ з посиланням на джерела в російській армії повідомили, що командири ЗС РФ використовують бійців підрозділу "Шторм-Z" як гарматне м'ясо. До кожного із загонів входять від 100 до 150 людей. За інформацією журналістів, загони "Шторм-Z" відправляють на найвразливіші ділянки фронту.