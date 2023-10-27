Направят на "мясные штурмы" под Авдеевку: ВС РФ готовят отряды "отказников", — ЦНС

В Курской области россияне создали лагерь на полигоне "Постоялые дворы", где формируют подразделения "отказников" по аналогии "Шторм-Z", рассказали координаторы подполья.

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Вооруженные силы Российской Федерации формируют штурмовые отряды из "отказников", чтобы направить их под Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне готовят штурмовые отряды из "отказников" для дальнейших наступательных действий на Востоке Украины", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья со ссылкой на местных заявили, что в Курской области на полигоне "Постоялые дворы" российские военные создали лагерь, где формируют подразделения из "отказников" по аналогии "Шторм-Z". Отметили, что их направят на "мясные штурмы" через Ростов под Авдеевку.

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В Центре отметили, что лагерь окружен военной полицией и спецподразделениями Российской гвардии и полиции. Это нужно для того, "чтобы не допустить бунта". Кроме этого, к российским военнослужащим не допускают членов их семей на адвокатов.

Напомним, 26 октября в Центре национального сопротивления заявили, что российские военные начали набирать наемников из Кубы для того, чтобы задействовать их в боях на Купянском направлении и между Бахмутом и Горловкой. В частности, из наемников не сформировали отдельный отряд, их разбрасывают по имеющимся российским. Кроме этого, россияне гордятся, что отправят кубинцев в передовые отряды, ведь их "не жалко", отметили в Центре.

3 октября в СМИ со ссылкой на источники в российской армии сообщили, что командиры ВС РФ используют бойцов подразделения "Шторм-Z" как пушечное мясо. В каждый из отрядов входят от 100 до 150 человек. По информации журналистов, отряды "Шторм-Z" отправляют на самые уязвимые участки фронта.