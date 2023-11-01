Продвижение оккупантов под Купянском остановлено, ВСУ контратакуют под Авдеевкой, — ISW (карты)

По данным аналитиков, ссылающихся на российские источники, 31 октября Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки, но без подтвержденных продвижений. Сообщается, что ВС РФ справились с контратаками ВСУ возле террикона под Авдеевкой.

Российские войска продолжают преследовать свою основную текущую цель — захват оставшейся части Луганской области и продвижение в Харьковской и Донецкой с востока и севера соответственно. Наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжаются, но 31 октября не было подтвержденных продвижений. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" (ISW) от 31 октября.

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных атаках в районе Ивановки (20 км от Купянска) и Надии (16 км от Сватово), на Лиманском же направлении наступательных действий не было.

Российские источники сообщили, что 30 октября ВС РФ атаковали районы Синьковки, Кисловки (20 км от Купянска) и Макеевки (22 км от Кременной), но без уточнений результатов. Другие российские источники сообщали о позиционных боях в районе Серебрянского лесничества (10 км от Кременной).

Карта Купянска

31 октября российские источники сообщали о безуспешных операциях Сил обороны на линии Купянск-Святово-Кременная.

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 1 ноября отмечается, что украинские защитники отразили более 10 атак противника.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской", — говорится в публикации.

Наступление ВС РФ на Авдеевку

Российские источники также сообщали, что 31 октября ВСУ контратаковали в районе Авдеевки, но без подтвержденных продвижений. Российские "военкоры" сообщили, что ВС РФ отразили украинские контратаки возле террикона под Авдеевкой.

Авдеевка на карте боевых действий

Относительно интенсивности боев на Авдеевском направлении из РФ поступают противоречивые сведения: одни говорят о наращивании темпа, другие — о том, что интенсивность боестолкновений снижается.

Вместе с тем в ISW отмечают подтвержденное продвижение российских войск под Авдеевкой 31 октября. Геолоцированные кадры, опубликованные 30 октября, свидетельствуют о том, что ВС РФ добились небольшого продвижения к юго-западу от Авдеевки. Дополнительные геолоцированные кадры от 30 октября указывают на то, что российские силы продвинулись к юго-западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

30, 31 октября российские "военкоры" заявляли о продвижении ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода. Еще один источник утверждал, что наступление на территории предприятия пока только готовится.

Авдеевка карта

31 октября российские войска продолжили наступление к западу и юго-западу от Донецка и добились подтвержденного продвижения. На проверенных кадрах ВС РФ незначительно продвинулись к югу от Новомихайловки (20 км от Донецка).

31 октября Генштаб ВСУ сообщал о безуспешных атаках ВС РФ в районе Марьинки и Новомихайловки.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию, — говорится в сводке ВСУ от 1 ноября.

Действия противника под Авдеевкой названы безуспешными. В общей сложности в этом районе было около 20 атак. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия — отражено более 20 атак оккупантов, отмечается в публикации ВСУ.

Напомним, что 1 ноября Воздушные силы сбили 18 из 20 Shahed и ракету Х-59 ВС РФ.

Также сообщалось, что в публикации NYT говорится, что в одном из подразделений ВСУ под Авдеевкой из 50 человек без ранений только шесть. Само же наступление на город оценивается как самое ожесточенное с начала войны.