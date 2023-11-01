Визуально установлено: ВС РФ потеряли более 200 единиц техники за время штурмов Авдеевки

Оккупанты начали массированные наступления в начале октября, во время первой волны Силы обороны уничтожили и повредили 99 единиц техники ВС РФ.

Российские войска в начале октября начали массированное наступление на Авдеевку. Однако несмотря на все попытки захватить город, они потеряли 197 единиц техники. Об этом сообщают аналитики GeoConfirmed.

Наступление ВС РФ началось примерно 9-10 октября. С тех пор российские войска потеряли почти две сотни единиц техники, еще 18 потенциально добавятся к потерям. В список входят поврежденные и уничтоженные машины. Кроме этого российские войска потеряли 61 единицу техники до 9 октября. Аналитики сравнивали спутниковые снимки за несколько дней, чтобы точно отнести технику к потерянной.

Потери российских войск до 9 октября

Во время первой волны наступления российские оккупанты потеряли 99 единиц техники в период между 9 и 13 октября. Враг начинал наступление в районе Красногоровки, Водяного, Песков и Верхнеторецкого.

Потери российских войск РФ во время первой волны наступления на Авдеевку

На первых этапах операции войска оккупантов выстраивались в колонны и шли в наступление механизированными силами. Их заблаговременно обнаруживала украинская аэроразведка и наводила на врага артиллерию.

Пример российского наступления

Вражеские войска наступают с двух сторон от Авдеевки, и в каждом населенном пункте несли потери. Для российской армии количество потерянной техники на Авдеевском направлении стало самым большим с начала полномасштабной войны. Также аналитики отмечают, что потери украинской армии невозможно сравнить ни в количестве, ни за время обороны, потому что они в десятки раз меньше.

Потери российских войск в Красногоровке

Напомним, 1 ноября в СМИ писали, что ВС РФ проводят самое жестокое наступление за всю войну под Авдеевкой.

31 октября ВСУ показали уничтожение редкой российской САУ "Метеорит" под Авдеевкой.