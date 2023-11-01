Летели в Одесскую область: зенитная установка Воздушных Сил ВСУ сбила две ракеты Х-59

Одесская зенитная бригада ПВО сбила российские ракеты Х-59 "Овод", сообщила пресс-служба Воздушных Сил. Стоимость каждой ракеты — около 16 млн руб.

Утром 1 ноября Воздушное командование "Юг" ВСУ сообщило о сбитии двух авиационных дальнобойных ракет ВС РФ, которые летели в направлении Одесской области. Ракеты обезвредили благодаря украинским зенитным установкам. Об этом сообщили на странице Facebook командования.

В заметке ПК "Юг", опубликованном около 11:30, указывается, что уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59. ВС РФ запустили эти ракеты с самолетов тактической авиации. Цель врага размещалась на территории Одесской области, говорится в сообщении командования.

Российские снаряды сбили над Черным морем. Задачу выполнили бойцы одесской ракетной бригады командования "Юг" с использованием зенитной ракеты, обнародовала некоторые детали пресс-служба.

Обстирл Украины — результат работы ПВО 1 ноября Фото: воздушное командование "Юг"

Обстрел Украины 1 ноября — детали

Отметим, в ночь на 1 ноября в Одесской области объявляли воздушную тревогу дважды: с 6:14 до 6:33 и с 10:13 до 10:50.

Одесская область — тревога 1 ноября Фото: alert.in.ua

О результатах первого российского удара, который состоял из 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и одной ракеты Х-59, сообщило Воздушное командование ВСУ. Указывалось, что удалось сбить 18 российских беспилотников и авиационную ракету. Пока нет понимания, вошла ли эта ракета в отчет ПК "Юг".

Между тем военные эксперты рассказали об особенностях российских ракет Х-59 "Овод". Выяснилось, что РФ при имеющихся условиях может использовать против Украины модификацию КР Х-59МК2, способную лететь на расстояние около 280 км. При этом ракета движется со скоростью 900-1050 км/ч, а сбить ее можно с ЗРК "Бук-М1" и С-300, которые есть в распоряжении украинской системы ПВО. Также можно использовать истребители МиГ-29 и Су-27.

Ориентировочная стоимость осовремененного "Овода" — около 16 млн руб. по ценам 2010 г. (около 22 млн руб. в 2023 г. с учетом инфляции, или 174 тыс. долл.).

Отметим, ВС РФ регулярно использовали ракеты Х-59 для ударов по Украине: например, 30 октября удалось сбить два снаряда, которые запускались с территории оккупированной части Запорожской области.

Напоминаем, утром 1 ноября сигнал воздушной тревоги прозвучал над оккупированным Крымским полуостровом. Местные жители сообщали, будто видят полет украинских ракет. Между тем возле авиабазы в Саках заметили закопченные следы: возможное следствие атаки беспилотников ВСУ.