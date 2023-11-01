Вблизи аэродрома "Саки" в Крыму зафиксировали следы пожара (фото)

Еще 28 октября признаков последствий пожаров не было, а 31-го замечено несколько очагов возгорания.

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Следы пожара зафиксированы вблизи взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" 1 ноября.

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Еще 28 октября признаков последствий пожаров не было, а 31-го замечено несколько очагов возгорания. Авторы сообщения напомнили, что во время ракетной атаки по военным объектам оккупантов на полуострове, вероятно, произошло попадание в аэродром.

Фото: Крымский ветер

"Видно несколько очагов возгорания, 28 октября их не было", — указано в сообщении.

Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму 30 октября

Российские СМИ сообщали, что 30 октября ракеты атаковали полк ПВО РФ. В результате атаки были раненые. По данным журналистов российского издания ASTRA, ракетный удар нанесли по месту, где располагались войска РФ, недалеко от села Еленовка. Объявлялась информация о 17 пострадавших воинах.

Также 30 октября россияне в Крыму пожаловались на масштабную атаку морских дронов. В Минобороны РФ подтвердили атаку двух безэкипажных катеров и о проведении противодиверсионных мероприятий и комплекса противоминных мероприятий. Два украинских безэкипажных катера как будто обнаружили в Черном море, а им, по словам оккупантов, нанесено огневое поражение. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Напомним, 27 октября в оккупированном Севастополе в Крыму подорвался на мине российский катер "Владимир Козицкий", предназначенный для поиска морских мин. Судно внезапно взорвалось во время рейда в Севастопольской бухте, где находилось в течение последних нескольких дней.