Поблизу аеродрому "Саки" в Криму зафіксували сліди пожежі (фото)

Ще 28 жовтня ознак наслідків пожеж не було, а 31-го помічено кілька осередків займання.

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Сліди пожежі зафіксовано поблизу злітної смуги аеродрому "Саки" у Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер" 1 листопада.

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Ще 28 жовтня ознак наслідків пожеж не було, а 31-го помічено кілька осередків займання. Автори допису нагадали, що під час ракетної атаки по військовим об'єктам окупантів у півострові, ймовірно, відбулося влучання у аеродром.

Фото: Крымский ветер

"Видно кілька осередків загоряння, 28 жовтня їх не було", — вказано у повідомленні.

Фото: Крымский ветер

Вибухи у Криму 30 жовтня

Російські ЗМІ повідомляли, що 30 жовтня ракети атакували полк ППО РФ. Внаслідок атаки були поранені. За даними журналістів російського видання ASTRA, ракетний удар завдали по місцю, де розташовувалися війська РФ, неподалік села Оленівка. Оголошувалася інформація стосовно щонайменше 17 постраждалих вояків.

Також 30 жовтня росіяни в Криму поскаржилися на масштабну атаку морських дронів. У Міноборони РФ підтвердили атаку двох безекіпажних катерів і про проведення протидиверсійних заходів та комплексу протимінних заходів. Два українські безекіпажні катери наче виявили в Чорному морі, а їм,зі слів окупантів, завдано вогневого ураження. На зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів.

Нагадаємо, 27 жовтня у окупованому Севастополі в Криму підірвався на міні російський катер "Владимир Козицкий", призначений для пошуку морських мін. Судно раптово вибухнуло під час рейду в Севастопольській бухті, де перебувало впродовж останніх кількох днів.