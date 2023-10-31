Росіяни створили додаткові позиції систем ППО в Криму (супутникові знімки)

За даними журналістів, на фото видно три позиції: першу побудували 1-2 вересня, наступну у напрямку на південь — 8-14 вересня і останню — 18-22 вересня.

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Російські окупанти звели нові позиції для своїх систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" в Telegram.

Як зазначили журналісти, позиції для протиповітряної оборони були зафіксовані на супутникових знімках. Вони розташовані на південь від села Чорноморське.

При цьому знімків, на яких було б видно військову техніку окупантів на цих позиціях, поки що немає. Її можуть привозити туди вночі, уточнюють у "Крим.Реалії".

Загалом, як зазначають журналісти, було виявлено три позиції. Найпівнічнішу побудували 1-2 вересня, наступну у напрямку на південь — 8-14 вересня і останню — 18-22 вересня.

Згідно з повідомленням, українські військові оголосили про руйнування важливого об'єкта в системі протиповітряної оборони на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму в ніч з 29 на 30 жовтня. Передбачається, що ця подія мала місце біля села Оленівка, розташованого поблизу міста Чорноморськ на узбережжі Чорного моря.

Росіяни створили додаткові позиції систем ППО в Криму

Росіяни створили додаткові позиції систем ППО в Криму

Росіяни створили додаткові позиції систем ППО в Криму

Нагадаємо, що в населеному пункті Оленівка в окупованому Криму внаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців. Також зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено 5 автомобілів.

В окупованому Криму окупанти придумали, як обдурити українські дрони. Вони намалювали на злітних смугах графіті у вигляді МіГ-31. Малюнки у вигляді бойової авіації з'являються не тільки на тимчасово захоплених територіях України, а й у Росії, бо окупанти бояться ударів з боку України.

Раніше повідомлялося, що українські партизани виявили в окупованому Криму ППО, склад БК і РЛС окупантів.