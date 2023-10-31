Россияне создали дополнительные позиции систем ПВО в Крыму (спутниковые снимки)

По данным журналистов, на фото видно три позиции: первую построили 1-2 сентября, следующую по направлению на юг — 8-14 сентября и последнюю — 18-22 сентября.

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Российские оккупанты возвели новые позиции для своих систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" в Telegram.

Как отметили журналисты, позиции для противоздушной обороны были зафиксированы на спутниковых снимках. Они находятся южнее села Черноморское.

При этом снимков, на которых была бы видна военная техника оккупантов на этих позициях, пока нет. Ее могут привозить туда ночью, уточняют в "Крым.Реалии".

Всего, как отмечают журналисты, было обнаружено три позиции. Самую северную построили 1-2 сентября, следующую по направлению на юг — 8-14 сентября и последнюю — 18-22 сентября.

Согласно сообщению, украинские военные объявили о разрушении важного объекта в системе противовоздушной обороны на западном побережье временно оккупированного Крыма в ночь с 29 на 30 октября. Предполагается, что это событие имело место возле села Оленевка, расположенного близ города Черноморск на побережье Черного моря.

Россияне создали дополнительные позиции систем ПВО в Крыму

Россияне создали дополнительные позиции систем ПВО в Крыму

Россияне создали дополнительные позиции систем ПВО в Крыму

Напомним, что в населенном пункте Оленовка в оккупированном Крыму в результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих. Также отмечается, что в результате атаки повреждены 5 автомобилей.

В оккупированном Крыму оккупанты придумали, как обмануть украинские дроны. Они нарисовали на взлетных полосах граффити в виде МиГ-31. Рисунки в виде боевой авиации появляются не только на временно захваченных территориях Украины, но и в России, потому что оккупанты боятся ударов со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны обнаружили в оккупированном Крыму ПВО, склад БК и РЛС оккупантов.