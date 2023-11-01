Взрывы в Крыму: оккупанты заявляют, об атаке "большого количества ракет"

Коллаборант Сальдо сообщил о перехвате 7 украинских ракет, которые летели на Крым через Херсонскую область.

В оккупированном Крыму в нескольких районах полуострова 1 ноября прогремели взрывы. Оккупанты сообщают о масштабной ракетной атаке. Так называемый губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО.

"Прошу сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Военные ведут работу по уничтожению большого количества различных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", — написал он.

Также он сообщил, что на Крымском мосту пустили дымовую завесу.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на Херсонщине российская ПВО перехватила 7 ракет, которые летели на юг.

"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбито семь ракет, запущенных противником с самолетов и тех, которые летели на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали", — проинформировал он.

Колаборант отметил, что ракетная опасность остается.

Напомним, что 30 октября ракеты атаковали полк ПВО РФ недалеко от села Еленовка. Ранения получили по меньшей мере 17 оккупантов.

Ранее сообщалось, что 30 октября россияне в Крыму пожаловались на масштабную атаку морских дронов. В Минобороны РФ подтвердили атаку двух безэкипажных катеров и о проведении противодиверсионных мероприятий и комплекса противоминных мероприятий.