ВС РФ переодеваются в гражданскую одежду на левом берегу: в "Атэш" назвали причину

Российские военные переодеваются в гражданскую одежду, но носят с собой оружие или военные рюкзаки. Они передвигаются группами по 4-8 человек, рассказали в украинском подполье.

На левом берегу Херсонской области военные Вооруженных сил Российской Федерации начали переодеваться в гражданскую одежду из-за страха перед местными. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Оккупанты из-за украинского подполья на Херсонщине начали переодеваться в гражданскую одежду", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что на левом берегу Днепра оккупанты стали чаще появляться в гражданской одежде вместо камуфляжа. Однако их легко идентифицировать через оружие или военный рюкзак. Агенты "Атеш" отметили, что они часто передвигаются группами по 4-8 человек.

В украинском подполье считают, что решение о смене одежды оккупанты приняли из-за страха перед местным населением, которое активно мониторит передвижения врага и размещения военным объектов.

"Наши агенты прилагают максимальное количество усилий, чтобы держать на контроле все виды деятельности оккупантов для дальнейшей передачи информации СОУ", — добавили в "Атеш".

Напомним, 1 ноября спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников заявил, что российские военные начали эвакуацию "госучреждений" с документами с левого берега Херсонской области. Он отметил, что оккупанты планируют покинуть регион с награбленным имуществом.

Аналитики Института изучения войны за 29 октября сообщили, что украинские военные удерживают некоторые позиции в Крынках, что в 30 километрах от Херсона. Также они продолжают ограниченные атаки на левом берегу Днепра в районе Антоновского железнодорожного моста.