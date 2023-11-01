В Дагестан для наведения порядков прибыли "кадыровцы", но их ошибочно ликвидировали: подробности

Кадыров отправил несколько небольших групп в Дагестан после временного захвата аэропорта и еврейских погромов в Махачкале.

В Дагестан прибыли "кадыровцы", чтобы навести порядки после беспорядков в Махачкале. Однако, свою миссию они выполнить не успели, потому что их ликвидировали правоохранители. Об этом сообщают в российском телеграм-канале "Кремлевская табакерка".

"Нам стало известно, что Рамзан Кадыров отправил несколько небольших групп в Дагестан после временного захвата аэропорта и еврейских погромов в Махачкале. Есть информация, что один из отрядов в количестве четырех бойцов был убит на трассе возле Хасавюрта. Полицейские приняли их за диверсантов и открыли огонь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на Кавказе обостряется, а сколько еще отрядов отправил Кадыров в Дагестан, неизвестно.

Напомним, что в отчете ISW за 31 октября сообщили, что антисемитские беспорядки в Дагестане и ответ руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова показывают, что российские официальные лица могут все больше быть обеспокоенными в том, что авторитарный контроль над перифериями РФ теряется.

Ранее Фокус писал, что беспорядки в аэропорту Махачкалы сыграли на руку главе Чечни Рамзану Кадырову и командиру Росгвардии Виктору Золотову.