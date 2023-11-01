Мобилизация в Украине: кому из призванных работников сохранят зарплату

Кроме мобилизованных и призванных на военную службу по контракту, право на сохранение должности и зарплаты имеют добровольцы территориальной обороны.

Мобилизованным работникам и принятым на военную службу по контракту должны сохранять место работу и должность на весь период службы. Об этом сообщили в "Юридической сотне" в Facebook.

"Кодекс законов о труде Украины гарантирует мобилизованным работникам и принятым на военную службу по контракту на весь период службы сохранение места работы и должности", — говорится в сообщении.

Кроме этого, педагогическим и научно-педагогическим работникам выплачивается средний заработок во время всего периода службы. Однако не все работники заведения образования имеют это право. В частности, постановление Кабмина от 14 июня 2000 года № 963 утвердило список должностей педагогических и научно-педагогических работников, которым могут выплачивать зарплату.

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и ст. 119 Кодекса законов о труде, на работников, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, выполняющих государственные или общественные обязанности и находящихся под защитой государства, распространяются гарантии социальной и правовой защиты. В результате чего такие военные имеют право на сохранение места работы и средней зарплаты.

В "Юридической сотне" отметили, что в таком случае работодатель имеет право требовать от добровольца подтверждения, что тот выполняет поставленные командиром задачи в рабочее время. Также это должны подтвердить командиры ДФТГ, это можно сделать любыми заверенными документами, поскольку форма такого подтверждения не определена законодательством.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что кроме представителей ТЦК и СП, вручать повестки могут работодатели.

Ранее сообщалось, что в ноябре повестки могут вручить не только военнообязанным мужчинам, но и женщинам, которые стали на воинский учет.