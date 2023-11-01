Мобилизация в Украине: будут ли вручать военнообязанным женщинам повестки в ноябре

Военнообязанным украинцам могут вручить три вида повесток — для уточнения данных, на прохождение ВВК и мобилизационное распоряжение.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация до 15 ноября, однако после этой даты Верховная Рада может продлить сроки. В этот период на военную службу могут призвать пригодных к военной службе мужчин. Кроме этого, повестки могут вручить женщинам, которые стоят на воинском учете. Об этом сообщил "24 Канал".

В ноябре мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины могут военнообязанных мужчин:

в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными или ограниченно годными к службе, находятся в запасе и не имеют опыта службы;

в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными или ограниченно годными к службе, имеют опыт военной службы;

в возрасте от 18 до 27 лет, которые признаны годными или ограниченно годными к службе, если проходили службу в запасе;

которых исключили и сняли с воинского учета, если ВВК признала их годными, и они не совершали тяжких и особо тяжких преступлений;

с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признала их годными или ограниченно годными к службе (по собственному желанию).

Кроме этого, в ноябре повестки могут получить военнообязанные женщины, которые стали на воинский учет.

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Виды повесток

Представители территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручить военнообязанным мужчинам три вида повесток, а именно:

повестки для уточнения данных (необходима для обновления информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы, контактные данные, место жительства);

повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (для определения годности, непригодности или ограниченной годности к службе);

мобилизационное распоряжение (вручается после прохождения ВВК, если мужчину признали годным к военной службе).

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян заявила, что работодатели могут вручать повестки своим работникам во время действия военного положения. Также это могут сделать, кроме представителей ТЦК и СП, представители органа Службы безопасности Украины, подразделения Службы внешней разведки, органов местного самоуправления и другие категории.

Военный и экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что в Украине не получится избежать большой мобилизации. По его словам, нужно найти замену тем, кто воюет с первых дней войны.