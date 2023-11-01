Крупнейшая атака за год: в течение суток россияне поразили более 100 городов и сел, — МВД

Как рассказал министр внутренних дел Украины, за сутки оккупанты обстреляли Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую области.

В течение суток оккупанты атаковали более сотни населенных пунктов в 10 регионах Украины. Это наибольшее количество городов и сел, которые попали под вражеский обстрел за весь 2023 год. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Ночью оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть погибшие и раненые", — заявил Клименко.

Атака на 10 регионов Украины: детали

В Полтавской области около полуночи россияне ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Борьба с огнем продолжалась несколько часов, к работе привлекли почти 100 спасателей, а также работа. Жертв нет.

В Харьковской области под вражеский огонь попал Купянский район — в селе Петропавловка погиб человек, еще один получил ранения.

Как добавляет Клименко, в Донецкой области в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

В Днепропетровской области враг трижды из артиллерии атаковал Никопольский район. Под удар попал город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

"В Херсонской области оккупанты обстреливали регион в течение всей ночи", — отметили в МВД.

Вечером оккупанты нанесли удар по селу Волшебное в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи российские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львове.

По данным Клименко, в Николаевской области в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.

Напомним, утром 1 ноября Воздушное командование "Юг" ВСУ сообщило о сбитии двух авиационных дальнобойных ракет ВС РФ, которые летели в направлении Одесской области. Ракеты обезвредили благодаря украинским зенитным установкам.