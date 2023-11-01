Мошенники рассылают провокационные сообщения и представляются именем Залужного, — главком

Валерий Залужный также посоветовал не читать фейковые паблики, которые ведут от его имени. Он назвал своей единственный Telegram-канал и перечислил страницы в X и Facebook, в которых он информирует общественность о своей работе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что некие лица, представляясь его именем, рассылают известным людям сообщения дискредитирующего и провокационного характера. Об это говорится в Telegram-канале главкома.

"Прошу каждого, кто получит нечто подобное, не доверять содержанию в сообщении", — говорится в публикации.

"Акаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д. Все они — фейковые", — предупредил главком.

Единственный канал, в котором он информирует общественность о работе на своей должности — "Головнокомандувач ЗСУ" (@CinCAFU).

Есть и официальные страницы Залужного в Facebook и Х.

Напомним, что НАБУ сообщило о подозрении нардепу Людмиле Марченко, которая пыталась выбросить взятку за забор. Народную избранницу взяли под стражу по получении второй части незаконного "транша". Речь о неправомерной выгоде за мошенничество с системой "Шлях". После того, как в дверях появились сотрудники НАБУ, Марченко попыталась избавиться от денег и перебросила их через забор.

Также Фокус в своем материале объяснял, как на самом деле наказывают за карточное мошенничество. В Украине происходят постоянные задержания лиц, вовлеченные в мошеннические схемы, с помощью которых со счетов граждан похищают средства. Вместе с тем крайне мало успешных кейсов, когда похищенное имущество все же удается возвратить законным владельцам.