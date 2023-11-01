Штампували фальшивые приглашения: в СБУ рассказали о деле Ужгородского горсовета (фото, видео)

В админздании Ужгородского горсовета СБУ встретилась с пятью чиновниками, свидетельствуют фото от пресс-службы. Имена людей, которым помогали выехать за границу, правоохранители не опубликовали.

Депутаты и чиновники Ужгородского горсовета создали схему, которая давала возможность определенным гражданам незаконно выехать за границу. Для этого присылали самим себе фальшивые приглашения от международных организаций и оформляли разрешения нужным людям. Среди фигурантов, к которому пришли с обыском, оказался мэр Ужгорода Борис Андреев и его коллеги из некоторых отделов горсовета. О деталях ужгородских обысков рассказали в пресс-службе СБУ.

1 ноября правоохранители провели ряд обысков в административном здании Ужгородского горсовета, говорится в сообщении пресс-службы. Цель обысков — собрать доказательства по делу о незаконном выезде за границу отдельных граждан. Гражданам — депутатам горсовета — помогали их коллеги: наладили систему, в которой обходили требования украинского законодательства.

На фотографиях с места событий видно, какие именно подразделения посетили работники СБУ: кабинет мэра Богдана Андриива, Управление международного сотрудничества и инноваций, Отдел по работе с депутатами и постоянными комиссиями, секретарь совета.

Фигуранты дела могут быть привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса — незаконная переправка через границу, совершенная организованной группировкой. Если суд признает вину фигурантов, то может отправить в тюрьму на срок до девяти лет, напомнили в пресс-службе СБУ.

СБУ в Ужгороде — детали

Правоохранители рассказали, как в Ужгородском горсовете наладили незаконный выезд граждан за границу. В частности, для этого присылали самим себе фальшивые приглашения от аффилированных организаций из-за рубежа. В "приглашениях" некоторым чиновникам предлагалось принять участие в зарубежных мероприятиях.

На основании приглашений от якобы "международных партнеров" оформляли командировки на поездку за границу. При этом командировки не были внесены в систему электронного документооборота, чтобы скрыть подделку. Имея "командировки", ужгородские чиновники выезжали за границу на отдых, выяснили следователи СБУ.

Имена людей, которые таким образом выезжали за границу, правоохранители не называют. Указывают только их должности — это "местные депутаты".

На фотографиях с места событий видны детали обыска в горсовете Ужгорода. Правоохранители проверяют документацию и общаются с фигурантами. В кадр попали три женщины и двое мужчин.

Правоохранители отметили, что продолжают проверять факты выезда за границу депутатов Ужгородского городского совета.

Отметим, на сайте Ужгородского горсовета можно узнать имена нескольких должностных лиц, которых могла посетить СБУ (кроме мэра). Например, секретарь горсовета — Андриана Антоновна Сушко, начальница Управления международного сотрудничества и инноваций — Виктория Юрьевна Тарахонич, начальница отдела по работе с депутатами и постоянными комиссиями — Олеся Александровна Шевчук. Депутатов горсовета — 36 человек, из них 3 женщины, остальные — мужчины разного возраста.

О возможных обысках у мэра Ужгорода стало известно со слов представителей СМИ. Тогда неофициально сообщалось, что дело действительно касается незаконного выезда за границу.

Напоминаем, 1 ноября также стало известно об обысках у нардепа Александра Дубинского. Возможная причина обысков — схема по выезду уклонистов.