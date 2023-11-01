ВС РФ имеют достаточно ресурсов для обороны, но не для наступления, — эксперт (видео)

По словам эксперта, Вооруженные силы РФ проявляют активность на Купянско-Лиманском направлении. На этих направлениях, а также на Авдеевском и Мариупольском враг пытается оттеснить наши Силы обороны.

Российская Федерация имеет достаточно сил и ресурсов для обороны, но не для наступления. Противник пытается вести локальные, изолированные атакующие действия на определенных участках фронта. Такое мнение высказал 1 ноября военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, Вооруженные силы РФ проявляют активность на Купянско-Лиманском направлении. На этих направлениях, а также на Авдеевском и Мариупольском враг пытается оттеснить Вооруженные силы Украины. Также противник делает все, чтобы не допустить прорыва украинских Сил обороны к основным коммуникациям в районе Соледарского выступления и ведет активные боевые действия в районе Бахмута.

Грабский считает, что россияне имеют много ресурса. При этом качество ВС РФ оставляет желать лучшего.

"Противник имеет достаточно большое количество войск, но качество этих войск оставляет желать лучшего. Их достаточно для того, чтобы вести оборонительные бои. И мы наблюдаем оборонительные бои на Южном направлении, но их недостаточно для того, чтобы выполнить поставленные амбициозные задачи", — отметил военный эксперт.

Он уверен, что армия РФ пытается на отдельных участках фронта вести локальные, изолированные атакующие действия, но их нельзя назвать наступательными. Россиянам нужно показать хоть какой-то успех.

Противник будет вести боевые действия с такой же интенсивностью и в дальнейшем, считает Грабский.

"Враг будет продолжать боевые действия в дальнейшем, имея достаточно ресурсов невысокого качества, с такой же интенсивностью и в таком же алгоритме", — отметил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 1 ноября 2023 года, на Авдеевском направлении ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Враг для поддержки своих войск применяет авиацию. Силы обороны Украины держат оборону и наносят врагу значительные потери. Наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отбили около 20 атак были безуспешными.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что в РФ нашли применение наемникам ЧВК "Вагнер". Под Воронежем оккупанты оборудуют лагерь для будущих подразделений, куда войдут наемники ЧВК "Вагнер" и новобранцы, рассказали координаторы подполья.