Укрепляют позиции: войска РФ наращивают свою линию обороны в Украине, — Bild

По словам эксперта, такие оборонительные участки могут представлять проблему для Сил обороны Украины, которые продолжают контрнаступательные операции.

Российские вооруженные силы продолжают укреплять свои позиции на временно захваченных украинских территориях. Они также создают оборонительные сооружения, известные как "зубы дракона", вдоль передней линии. Об этом сообщается в репортаже военного обозревателя Юлиана Репке для Bild.

Согласно его заявлению, российские вооруженные силы укрепляют свои позиции вдоль всей линии фронта в Украине.

Аналитик выразил мнение, что эти оборонительные сооружения могут создать проблемы для украинских вооруженных сил, которые ведут контрнаступательные операции.

"Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", — сказал Репке в своем репортаже.

Военный обозреватель подчеркнул, что такие бетонные конструкции становятся препятствием для военной техники, включая вооружение, переданное Украине со стороны западных стран в рамках военной помощи.

Напомним, 31 октября в ISW сообщили, что войскам РФ удалось продвинуться под Купянском, а ВСУ возвращают позиции под Сватовым. Самая активная часть Купянского фронта проходит в районе Ивановки и Синьковки.

Оккупанты под Авдеевкой в Донецкой области ведут активные бои пехотой и перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. Глава администрации Виталий Барабаш отметил, сейчас ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит и пытается штурмовать украинские позиции.