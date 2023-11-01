"БМ "Ураган" и гаубицы Д-30": в Крыму заметили колонны старой техники ВС РФ, — АТЕШ (фото)

Партизаны отмечают, что россияне продолжают доставать со своих складов всю старую технику, которая вряд ли обслуживалась должным образом.

Во временно оккупированном Крыму участники военного партизанского движения зафиксировали перемещение устаревшей военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 11 ноября сообщило движение "Атеш".

Участники сопротивления заметили движение колонны военной техники по дороге Т0108 в сторону Черноморска. По их информации, перед этим эшелон с техникой прибыл на железнодорожную станцию "Евпатория-товарная".

Партизаны зафиксировали перемещение трех РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.) БМ-27 "Ураган", модификации 1975 года. Также были замечены снятые с вооружения ВС РФ 8 единиц гаубиц "Д-30".

Фото: Telegram/Атеш

Агенты "Атеш" отмечают, что россияне продолжают доставать со своих складов всю старую технику, которая вряд ли обслуживалась должным образом.

"Такой оборот событий наводит на мысль, что их ресурсы заканчиваются, и их поражение становится лишь вопросом времени", — подытожили в сопротивлении.

Ситуация в Крыму

1 ноября сообщалось, что россияне на Крымском мосту установили дымовую завесу и прекратили прохождение морских судов. Так называемый "губернатор" Севастополя сообщил, что есть задымление в Севастопольской бухте — это дымовая маскировка. В 09:49 была объявлена воздушная тревога. Утверждалось, будто полуострову угрожает ракетная атака со стороны Украины.

Также, в 10:28 в местных пабликах написали, что работали силы ПВО РФ: "Все цели сбили. До Крыма ничего не долетело", — говорится в одном из сообщений.

Отметим, 30 октября российские власти сообщили о"массированной ракетной атаке" по территории Крыма. Уверяли, что летело восемь ракет Storm Shadow: их все якобы перехватили. Тем временем губернатор Развожаев рассказал о последствиях "падения обломков" — их заметили в десяти точках вокруг Севастополя.