На Херсонщине оккупанты предлагают взять аграриям в лизинг похищенную украинскую технику

Жителям предлагают льготный лизинг на технику, которую российские военные ранее украли у украинских компаний.

Оккупационные власти на Херсонщине предлагают аграриям взять в лизинг технику, которая была похищена из местных фермерских хозяйств. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В ЦНС сообщают, что услуги по лизингу предоставляет "Республиканская лизинговая компания", которая предлагает льготную ставку в размере до 8%. Впрочем, местные жители говорят, что большая часть техники, которую им предлагают, является похищенной из украинских фермерских хозяйств.

"Заметим, что при этом все фермеры обязаны сдавать свою продукцию по фиксированным ценам, ниже рыночных, оккупационный администрации", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что купленное по низким ценам зерно оккупационные власти передают своим дочерним структурам. В свою очередь те перепродают его по рыночным ценам в Россию.

Похищение и уничтожение сельскохозяйственной техники оккупантами

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты уничтожали или похищали украинскую сельскохозяйственную технику. В Главном управлении разведки такие действия оценивали как подрыв продовольственной безопасности в Украине и мире.

К примеру, во время оккупации российские военные уничтожали сельскохозяйственную технику в Броварском районе Киевской области, в Запорожской и Черниговской областях. Также такие случаи в прошлом году фиксировали в некоторых районах Херсонской и Харьковской областей.

Также похищенную технику они часто использовали для инженерных работ, построения укреплений или использовали как тягачи.

Так, в начале марта прошлого года в Генштабе ВСУ сообщали, что в некоторых населенных пунктах Черниговщины российские военные изымали тракторы у местных аграриев. Оккупанты использовали их для эвакуации своей подбитой боевой техники.

Кроме того, как сообщалось в мае прошлого года, российские военные похитили с выставочной площадки в Мелитополе сельскохозяйственную технику John Deer общей стоимостью более около 5 млн евро.

Напомним, как сообщалось в начале июня, на Херсонщине россияне похитили все исторические документы и фонды КГБ. Кроме исторических массивов они также вывезли современные дела независимой Украины.

Также в ноябре 2022 года в Центре национального сопротивления заявили, что россияне похитили на Херсонщине более 15 тысяч музейных ценностей. В частности, оккупанты вывезли уникальные картины, которые находились в экспозициях музеев Херсона и Новой Каховки.