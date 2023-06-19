В Херсонской области РФ украла все исторические документы и фонды КГБ, – Госархивслужба (видео)

Коллаборанты могли похитить налоговые ведомости и другие материалы в Херсонской области, а в Голой Пристани дом, где хранились архивные документы, был полностью затоплен.

Related video

В Херсонском архиве российские захватчики и коллаборанты украли все исторические документы и некоторые фонды КГБ. Об этом сообщил руководитель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов в эфире телеканала "Мы — Украина".

Различные исторические массивы, относящиеся к временам Российской империи, были вывезены в Россию. Также они украли часть советских фондов из коллекции КГБ.

Похитили также отдельные современные дела независимой Украины. Хромов считает, что это могли сделать коллаборанты, похищавшие налоговые ведомости и другие материалы.

"В Украине это эти документы рассекречены, а в России это государственная тайна", – пояснил он.

смотреть с 5 мин

Руководитель ведомства подчеркнул, что российские захватчики, взорвав дамбу Каховской ГЭС, совсем не позаботились о безопасности архивов. В частности, в Голой Пристани здание, где хранились архивные документы, было полностью затоплено. Оккупанты не прилагали никаких усилий для спасения культурного наследия.

"Эта потеря непоправима, потому что документы подтоплены и находятся под завалами", — добавил специалист.

По словам Анатолия Хромова, ранее централизованно Россия вывезла военные архивы времен Второй мировой войны и советских времен. Эти документы хранятся в Подмосковье.

Напомним, в ноябре 2022 года в Центре национального сопротивления заявили, что россияне похитили в Херсонской области более 15 тысяч музейных ценностей. Кроме уникальных картин, находящихся в экспозициях музеев Херсона и Новой Каховки, российские оккупанты также вывезли из города бытовую технику и унитазы. Российские военные также ограбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство ІІ половины XIX-начала XX века. Также были представлены работы современных художников.