Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой: работала ПВО, есть разрушения

Обломки ракеты упали в одном из районов области, из-за чего возник пожар и есть повреждения гражданских домов.

Российские оккупанты ночью 2 ноября атаковали Днепропетровскую область ракетой. Ее перехватила противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Ночью защитники неба с ПвК "Восток" сбили в области вражескую ракету. Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава — пожарные пламя укротили. Уничтожены две хозяйственные постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди целы", — проинформировал глава ОГА.

Он также отметил, что российские оккупанты ударили из артиллерии по Зеленодольской общине. Погибших и раненых нет.

Напомним, что Украина увеличила количество комплексов ПВО в этом году в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Но этого все равно еще недостаточно, чтобы охватить всю страну, а война в Украине выявила необходимость многослойной ПВО.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Геническе на Херсонщине 1 ноября прогремели взрывы. "Прилетело" по штабу ВС РФ "Днепр", где как раз проходило совещание. Недавно штаб возглавил российский генерал Теплинский, командующий ВДВ РФ.