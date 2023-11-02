Выжил во время артобстрела: Буданов попал под удар РФ во время обороны Северодонецка, — ГУР

Глава разведки Буданов прибыл в место активных боев для разработки плана действий секретного спецподразделения "Шаманбат". Во время визита ему удалось чудом спастись от удара артиллерии, рассказал командир "Шаманбат".

В июне 2022 года, когда Силы обороны пытались остановить захват Северодонецка ВС РФ, в боях участвовало спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины. К боям за город однажды присоединился глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Некоторые детали пребывания Буданова на линии фронта рассказало издание NV.

Журналисты издания узнали подробности событий июня 2022 года у разведчика с позывным "Саид". "Саид" — 40-летний командир секретного штурмового подразделения "Шаманбат", в составе которого он воевал в Мощунах под Киевом, а затем совершал диверсии на подконтрольной россиянам территории.

По словам командира разведчиков, его подразделение участвовало в обороне Северодонецка, которая продолжалась до июня 2022 года. Во время одной из контратак удалось отбить у врага один квартал. Однако позже потеряли фланг, а россияне начали разрушать мосты через Северский Донецк.

В определенный момент, когда готовились отходить, на позиции прибыл лично глава ГУР Минобороны. Разведчик попал под артиллерийский обстрел и мог погибнуть. Однако ему удалось спастись благодаря бронемашине, которая защитила его от обломков российского снаряда.

Других деталей событий 2022 года "Саид" не рассказал.

Бои на Донбассе — детали

Отметим, пресс-служба ГУР Минобороны 6 июня 2022 года публиковала сообщение о визите Буданова в Северодонецк. Указывали, что начальник разведки ознакомился с оперативной ситуацией и составил план дальнейших действий спецподразделений.

ГУР также опубликовало две фотографии с места событий. На одной фотографии — Буданов на фоне разбитой бронемашины, на второй — советуется с коллегами во дворе дома в Северодонецке.

Буданов на фоне танка в Северодонецке Фото: Facebook ГУР Буданов в Северодонецке Фото: Facebook ГУР

Отметим, бои за Северодонецк продолжались до 25 июня 2022 года. ВС РФ пыталась разрушить мосты через Северский Донец, по которым переправлялись украинские подразделения. Сначала Силы обороны отошли к Лисичанску, но 2 июля 2022 года россияне оккупировали этот город в Донецкой области. На сегодня линия фронта пролегает в 12 км от Северодонецка

Северодонецк и Лисичанск на карте боевых действий Фото: DeepState

ВСУ держат оборону на участке фронта в Донецкой области, свидетельствуют отчеты Генштаба. Враг продолжает атаковать Авдеевку — расследователи подсчитали, что за время боев враг потерял около 200 единиц военной техники. Эксперты указывают, что город находится под угрозой окружения, впрочем бойцы Сил обороны продолжают держать позиции.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны прогнозируют новые атаки ВС РФ на Авдеевку. В частности, российское командование планирует возобновить тактику "мясных штурмов". Между тем бойцы Нацгвардии рассказали о ситуации под Бахмутом: количество россиян на этом участке фронта не уменьшилось.