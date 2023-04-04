Россиян в Северодонецке в полтора раза больше, чем местных жителей — глава ВГА

По словам Александра Стрюка, коллаборантов из Рубежного и Кременной заселяют в квартиры с хорошим ремонтом, при этом за остальным жилым фондом оккупанты не следят. В городе нет ни света, ни воды, ни газа.

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Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области остается около 10 000 жителей, в то время как российских военных и чиновников насчитывается до 15 000. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил глава военной администрации города Северодонецка Александр Стрюк, передает пресс-служба Луганской ОВА.

"По нашим оценкам, в Северодонецке находится около 10 тысяч граждан. Если говорить о людях, которые туда приехали, как военные, так и представители оккупационных властей, которые находятся в командировке, то, наверное, до 25 тысяч", — рассказал Стрюк.

По словам главы военной администрации, Северодонецк выполняет роль тылового города, который оккупанты используют в качестве логистического центра.

При этом Стрюк отметил, что концентрация войск вокруг города увеличилась, но информации о том, что там строятся укрепления, не поступало.

"В то же время вокруг много объектов, которые остаются заминированными. Центральные улицы очищены от мин, а остальная территория не разминирована", — сказал глава Северодонецка.

Как украинцы выживают в оккупированном Северодонецке

По словам Александра Стрюка жителям Северодонецка приходится выживать еще в более худших условиях — в городе исчезли коммунальные услуги даже там, где они были.

"Наши жители выживают с учетом тех погодных условий, которые были на прошлой неделе. К сожалению, в городе нет ни воды, ни света, ни газа. Там пытаются восстановить, но не все удается оккупационным властям", — рассказал Стрюк.

Вместе с тем со временем проявляются последствия разрушений, которые нанесли россияне при штурме города. Поврежденные дома падают подъездами. Особенно это касается панельных многоэтажек. А в квартиры, которые уцелели и имеют неплохой ремонт, заселяют коллаборантов из Рубежного и Кременной.

Напомним, 24 марта сообщалось, что российская блогерша устроила фотосессию на территории временно оккупированного Северодонецка Луганской области на фоне обгоревших жилых домов. Девушка утверждает, что провела в полуразрушенном населенном пункте несколько дней.

Также 24 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал сразу три военных администрации в Северодонецком районе Луганской области.