Намек оккупантам: Зеленский создал в Луганской области ВА в оккупированных городах (карта)

Согласно указу президента, новые военные городские администрации появятся в Северодонецке, Попасной и Горском.

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24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №181/2023, которым создал сразу три военных администраций в Северодонецком районе Луганской области.

Согласно документу, появятся такие военные администрации:

Северодонецкая городская военная администрация;

Горская городская военная администрация;

Попаснянская городская военная администрация.

Северодонецк Попасная Горское

Сообщается, что новые органы созданы на базе уже существующих военно-гражданских администраций.

Стоит отметить, что все указанные выше населенные пункты временно оккупированный войсками России.

Северодонецк — последние новости

В пятницу, 24 марта, глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил, что оккупационная администрация создает в городе условия для проживания исключительно для себя и своего окружения. При этом источники получения дохода в городе крайне ограничены — стихийная торговля и вспомогательные строительные работы. Другого захватчики предложить не могут. Вместе с тем система канализации в городе не работает — стоки механическим потоком загрязняют Северский Донец.

14 марта Стрюк сообщил, что военные РФ увеличивают свое присутствие в городе. По словам градоначальника, Северодонецк стало тыловой базой оккупантов.

По словам главы Северодонецкой военно-гражданской администрации, в городе сейчас наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация. Поставки товаров первой необходимости находятся на критически низком уровне, цены на продукты в магазинах города в два-три раза выше, чем даже в других временно оккупированных территориях.