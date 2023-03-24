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Намек оккупантам: Зеленский создал в Луганской области ВА в оккупированных городах (карта)

Северодонецк, луганская область, оккупация, обстрел, разрушения, вс рф, луганск
Фото: tribun.com.ua | Севердонецк

Согласно указу президента, новые военные городские администрации появятся в Северодонецке, Попасной и Горском.

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24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №181/2023, которым создал сразу три военных администраций в Северодонецком районе Луганской области.

Согласно документу, появятся такие военные администрации:

  • Северодонецкая городская военная администрация;
  • Горская городская военная администрация;
  • Попаснянская городская военная администрация.
карта, северодонецк, луганская область, deep state Fullscreen
Северодонецк
карта, северодонецк, луганская область, deep state Fullscreen
Попасная
карта, северодонецк, луганская область, deep state Fullscreen
Горское
карта, северодонецк, луганская область, deep state
карта, северодонецк, луганская область, deep state
карта, северодонецк, луганская область, deep state

Сообщается, что новые органы созданы на базе уже существующих военно-гражданских администраций.

Стоит отметить, что все указанные выше населенные пункты временно оккупированный войсками России.

Северодонецк — последние новости

В пятницу, 24 марта, глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил, что оккупационная администрация создает в городе условия для проживания исключительно для себя и своего окружения. При этом источники получения дохода в городе крайне ограничены — стихийная торговля и вспомогательные строительные работы. Другого захватчики предложить не могут. Вместе с тем система канализации в городе не работает — стоки механическим потоком загрязняют Северский Донец.

14 марта Стрюк сообщил, что военные РФ увеличивают свое присутствие в городе. По словам градоначальника, Северодонецк стало тыловой базой оккупантов.

По словам главы Северодонецкой военно-гражданской администрации, в городе сейчас наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация. Поставки товаров первой необходимости находятся на критически низком уровне, цены на продукты в магазинах города в два-три раза выше, чем даже в других временно оккупированных территориях.