Натяк окупантам: Зеленський створив на Луганщині ВА в окупованих містах (карта)
Згідно з указом президента, нові воєнні міські адміністрації з'являться у Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському.
24 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ №181/2023, яким створив одразу три воєнні адміністрації у Сєвєродонецькому районі Луганської області.
Згідно з документом, з'являться такі воєнні адміністрації:
- Сєвєродонецька міська воєнна адміністрація;
- Гірська міська воєнна адміністрація;
- Попаснянська міська воєнна адміністрація.
Повідомляється, що нові органи створено на базі вже реальних воєнно-цивільних адміністрацій.
Варто зазначити, що всі зазначені вище населені пункти тимчасово окуповані військами Росії.
Сєвєродонецьк — останні новини
У п'ятницю, 24 березня, голова Сєвєродонецької ОДА Олександр Стрюк повідомив, що окупаційна адміністрація створює у місті умови для проживання виключно для себе та свого оточення. При цьому джерела отримання доходу в місті вкрай обмежені – стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники запропонувати не можуть. Водночас система каналізації у місті не працює — стоки механічним потоком забруднюють СєвєроДонецьк.
14 березня Стрюк повідомив, що воєнні РФ збільшують свою присутність у місті. За словами керівника, Сєвєродонецьк став тиловою базою окупантів.
За словами голови Сєвєродонецької воєнно-цивільної адміністрації, у місті зараз спостерігається катастрофічна гуманітарна ситуація. Постачання товарів першої необхідності знаходяться на критично низькому рівні, ціни на продукти в магазинах міста в два-три рази вищі, ніж навіть в інших тимчасово окупованих територіях.