Натяк окупантам: Зеленський створив на Луганщині ВА в окупованих містах (карта)

Згідно з указом президента, нові воєнні міські адміністрації з'являться у Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському.

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24 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ №181/2023, яким створив одразу три воєнні адміністрації у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Згідно з документом, з'являться такі воєнні адміністрації:

Сєвєродонецька міська воєнна адміністрація;

Гірська міська воєнна адміністрація;

Попаснянська міська воєнна адміністрація.

Сєвєродонецьк Попасна Гірське

Повідомляється, що нові органи створено на базі вже реальних воєнно-цивільних адміністрацій.

Варто зазначити, що всі зазначені вище населені пункти тимчасово окуповані військами Росії.

Сєвєродонецьк — останні новини

У п'ятницю, 24 березня, голова Сєвєродонецької ОДА Олександр Стрюк повідомив, що окупаційна адміністрація створює у місті умови для проживання виключно для себе та свого оточення. При цьому джерела отримання доходу в місті вкрай обмежені – стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники запропонувати не можуть. Водночас система каналізації у місті не працює — стоки механічним потоком забруднюють СєвєроДонецьк.

14 березня Стрюк повідомив, що воєнні РФ збільшують свою присутність у місті. За словами керівника, Сєвєродонецьк став тиловою базою окупантів.

За словами голови Сєвєродонецької воєнно-цивільної адміністрації, у місті зараз спостерігається катастрофічна гуманітарна ситуація. Постачання товарів першої необхідності знаходяться на критично низькому рівні, ціни на продукти в магазинах міста в два-три рази вищі, ніж навіть в інших тимчасово окупованих територіях.