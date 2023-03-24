Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас Битва за Сєвєродонецьк

Натяк окупантам: Зеленський створив на Луганщині ВА в окупованих містах (карта)

Сєвєродонецьк, Луганська область, окупація, обстріл, руйнування, ЗСУ рф, Луганськ
Фото: tribun.com.ua | Сєверодонецьк

Згідно з указом президента, нові воєнні міські адміністрації з'являться у Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському.

Related video

24 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ №181/2023, яким створив одразу три воєнні адміністрації у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Згідно з документом, з'являться такі воєнні адміністрації:

  • Сєвєродонецька міська воєнна адміністрація;
  • Гірська міська воєнна адміністрація;
  • Попаснянська міська воєнна адміністрація.
Сєвєродонецьк Fullscreen
Сєвєродонецьк
Попасна Fullscreen
Попасна
Гірське Fullscreen
Гірське
Сєвєродонецьк
Попасна
Гірське

Повідомляється, що нові органи створено на базі вже реальних воєнно-цивільних адміністрацій.

Варто зазначити, що всі зазначені вище населені пункти тимчасово окуповані військами Росії.

Сєвєродонецьк — останні новини

У п'ятницю, 24 березня, голова Сєвєродонецької ОДА Олександр Стрюк повідомив, що окупаційна адміністрація створює у місті умови для проживання виключно для себе та свого оточення. При цьому джерела отримання доходу в місті вкрай обмежені – стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники запропонувати не можуть. Водночас система каналізації у місті не працює — стоки механічним потоком забруднюють СєвєроДонецьк.

14 березня Стрюк повідомив, що воєнні РФ збільшують свою присутність у місті. За словами керівника, Сєвєродонецьк став тиловою базою окупантів.

За словами голови Сєвєродонецької воєнно-цивільної адміністрації, у місті зараз спостерігається катастрофічна гуманітарна ситуація. Постачання товарів першої необхідності знаходяться на критично низькому рівні, ціни на продукти в магазинах міста в два-три рази вищі, ніж навіть в інших тимчасово окупованих територіях.