Росіян у Сєвєродонецьку у півтора рази більше, ніж місцевих жителів — голова ВДА

За словами Олександра Стрюка, колаборантів із Рубіжного та Кремінної заселяють у квартири з хорошим ремонтом, при цьому за рештою житлового фонду окупанти не стежать. У місті немає ні світла, ні води, ні газу.

Related video

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області залишається близько 10 000 жителів, у той час як російських військових та чиновників налічується до 15 000. Про це у вівторок, 4 квітня, повідомив голова військової адміністрації міста Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

"За нашими оцінками, у Сєвєродонецьку перебуває близько 10 тисяч громадян. Якщо говорити про людей, які туди приїхали, як військові, так і представники окупаційної влади, яка перебуває у відрядженні, то, напевно, до 25 тисяч", — розповів Стрюк.

За словами голови військової адміністрації, Сєвєродонецьк виконує роль тилового міста, яке окупанти використовують як логістичний центр.

При цьому Стрюк зазначив, що концентрація військ довкола міста збільшилася, але інформації про те, що там будуються зміцнення, не надходило.

"Водночас навколо багато об'єктів, які залишаються замінованими. Центральні вулиці очищені від мін, а решта території не розмінована", — сказав глава Сєвєродонецька.

Як українці виживають в окупованому Сєвєродонецьку

За словами Олександра Стрюка, мешканцям Сєвєродонецька доводиться виживати ще за гірших умов — у місті зникли комунальні послуги навіть там, де вони були.

"Наші жителі виживають з урахуванням тих погодних умов, які були минулого тижня. На жаль, у місті немає ні води, ні світла, ні газу. Там намагаються відновити, але не все вдається окупаційній владі", — розповів Стрюк.

Водночас з часом виявляються наслідки руйнувань, які завдали росіяни під час штурму міста. Пошкоджені будинки падають під'їздами. Особливо це стосується панельних багатоповерхівок. А у квартири, які вціліли та мають непоганий ремонт, заселяють колаборантів із Рубіжного та Кремінної.

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що російська блогерка влаштувала фотосесію на території тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області на тлі обгорілих житлових будинків. Дівчина стверджує, що провела у напівзруйнованому населеному пункті кілька днів.

Також 24 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський своїм указом створив одразу три військові адміністрації у Сєвєродонецькому районі Луганської області.