Колумбийские военные после выхода на пенсию получают низкие выплаты, а в Украине они могут зарабатывать до 3 тысяч долларов, что является существенной альтернативой.

В Колумбии экономика переживает сложные времена, поэтому многие люди отправляются на войну в Украину как на стороне ВС РФ, так и Сил обороны. Об этом сообщает The New York Times.

Сотни колумбийцев-ветеранов согласились воевать на стороне Украины. Эта возможность предоставляет им зарплату втрое больше той, которую они могут получить дома, в Колумбии.

"Он сказал, что ведет войну в стране, которая не принадлежит ему, из-за острой необходимости", — сказала жена Мария Кубильйос, у которой муж воюет за ВСУ.

Мария Кубийос держит портрет мужа, который воюет за Украину Фото: The New York Times

В издании отмечают, что истории колумбийских добровольцев подчеркивают характер войны, которая превратилась из скоротечной борьбы за выживание в войну на истощение. Для Украины иностранные бойцы воюют в составе Сил обороны из-за моральных убеждений, поиска заработка или приключений, а также из-за ненависти к России.

"Я бы рискнул сказать, что ни один колумбиец не поехал туда, чтобы защищать демократию. Я не верю, что они даже слышали об Украине до войны. Все сводится к экономическим мотивам", — сказал экс-снайпер ВС Колумбии Кристиан Перес, который рассматривает возможность поехать воевать в Украину.

Украина и Колумбия не предоставили данных о количестве бойцов в рядах Сил обороны. В Колумбии военных называют волонтерами, которые больше не имеют отношения к колумбийским учреждениям.

Колумбия в составе Сил обороны Фото: The New York Times

"Мы приветствуем помощь от каждого гражданина мира, который готов бороться со злом", — сказал Александр Шагури, представитель одной из главных воинских частей, где работают колумбийские волонтеры в составе Интернационального легиона.

Армия Колумбии благодаря помощи США является одной из самых подготовленных в Латинской Америке. Они имеют немалый опыт боевых действий, но пенсии в 400-600 долларов недостаточно для жизни в Колумбии. Поэтому для военных на пенсии есть небольшое количество путей:

работать охранником;

работать в картелях;

работать в легальной экономике и зарабатывать до 1000 долларов.

Однако сейчас конкуренция на рынке растет, поэтому часть ветеранов едет за границу, в частности в ЧВК или в Украину. В Киеве у них нет опасений быть осужденными, потому что борются на бозе международно признанного правительства, которое поддерживается США. В ВСУ колумбийские ветераны могут получать зарплату около 3000 долларов, как и украинцы.

"Те, кто хочет приехать сюда, сначала подумают об этом. Колумбия — это детская забава по сравнению с здесь. Когда возле вас впервые взорвется ракета, тогда вы увидите дьявола лично", — рассказал один из бойцов в аудиосообщении.

Напомним, 20 октября СМИ писали, что на стороне ВС РФ и ВСУ воюют непальцы из-за плохой экономической ситуации в Непале.

15 сентября СМИ писали, что Куба не против, чтобы граждане воевали в ВС РФ против Украины.