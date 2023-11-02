Оккупированный Энергодар атаковал рой дронов-камикадзе ВСУ, — Рогов
По словам коллаборанта, дроны-камикадзе запускали из Никополя на Днепропетровщине, а всего зафиксировано 10 "прилетов".
В оккупированном Энергодаре Запорожской области произошла массированная атака дронов со стороны Украины. Об этом сообщил 2 ноября представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Массированный налет дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ", — написал он.
Впоследствии коллаборант проинформировал о последствиях атаки дронов-камикадзе.
"По предварительным данным, в результате налета роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", — написал он.
Впоследствии он добавил, что дроны запускали из города Никополь Днепропетровской области, а количество "прилетов" достигло десяти раз.
Больше подробностей Рогов не сообщил.
Напомним, что расстояние между северным и южными флангами ВС РФ к западу от Авдеевки примерно 10 км. Они пытаются это кольцо замкнуть, для того, чтобы окружить украинские войска, которые там находятся.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВС РФ усилили обстрелы и пытаются навязать ВСУ стрелковые бои.