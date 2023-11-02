Оккупированный Энергодар атаковал рой дронов-камикадзе ВСУ, — Рогов

По словам коллаборанта, дроны-камикадзе запускали из Никополя на Днепропетровщине, а всего зафиксировано 10 "прилетов".

В оккупированном Энергодаре Запорожской области произошла массированная атака дронов со стороны Украины. Об этом сообщил 2 ноября представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Массированный налет дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ", — написал он.

Впоследствии коллаборант проинформировал о последствиях атаки дронов-камикадзе.

"По предварительным данным, в результате налета роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", — написал он.

Впоследствии он добавил, что дроны запускали из города Никополь Днепропетровской области, а количество "прилетов" достигло десяти раз.

Больше подробностей Рогов не сообщил.

Напомним, что расстояние между северным и южными флангами ВС РФ к западу от Авдеевки примерно 10 км. Они пытаются это кольцо замкнуть, для того, чтобы окружить украинские войска, которые там находятся.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВС РФ усилили обстрелы и пытаются навязать ВСУ стрелковые бои.