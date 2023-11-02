"Не имеет такого права": представитель России в ООН заявил, что Израиль не может обороняться

По словам дипломата Василия Небензи, Израиль — это "оккупационное государство". Он отметил, что безопасность страны может быть гарантирована только после "справедливого решения палестинской проблемы".

Израиль не имеет права обороняться, ведь является страной-оккупантом. Об этом во время спецсессии ООН 2 ноября заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя, как передали в "РИА Новости".

По его словам, все, на что хватает США и Запада — это утверждать, что "Израиль имеет право на самооборону". При этом российский дипломат подчеркнул, что "как у оккупационного государства у него нет такого права". Небензя отметил, что это было подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году.

Представитель России обвинил США и союзников в лицемерии. Он объяснил, что "в других ситуациях" страны требуют соблюдения гуманитарного права, создают комиссии по расследованию и накладывают санкции на агрессоров.

"А сегодня, увидев ужасные разрушения в Газе, которые многократно превышают все то, что они серьезно критикуют в других региональных контекстах — удары по гражданским объектам, включая больных, гибель тысяч детей, они будто в рот воды набрали", — заявил Небензя.

Российский дипломат добавил, что РФ признает право Израиля на обеспечение своей безопасности, но она может быть гарантирована только в случае "справедливого решения палестинской проблемы".

"Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением", — сказал он.

Россия призвала прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам работать над принятием дипломатических решений.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. 28 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху официально подтвердил начало наземной операции ЦАХАЛ. Сообщалось, что войска с танками вошли на территорию Сектора Газа.

Член Политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что боевики будут атаковать Израиль "снова и снова", пока он "не будет уничтожен". Он назвал такие действия оправданными.

31 октября Биньямин Нетаньяху категорически исключил прекращение огня в Секторе Газа. По его словам, призыв остановить операцию в Газе — это призыв к поражению перед терроризмом.