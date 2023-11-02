Ротация военных в Украине: кто принимает решение, какие бывают основания и что могут изменить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и объявлено военное положение, поэтому нормы относительно ротации бойцов отличаются от тех, которые действуют в мирное время.

В условиях военного положения срок военной службы могут устанавливать на период до демобилизации. В нормах закона, касающихся сроков службы и увольнения с нее, разобрались журналисты "24 Канала".

Сроки и порядок ротации

Основания и особенности ротации во время военного положения законом не закреплены. Однако известно, что их устанавливает по собственному усмотрению командование.

Решение о создании подразделений и пополнении личного состава принимает Генштаб ВСУ. Мобилизационные же планы утверждает военно-политическое руководство.

"Однако все эти документы являются секретными. Поэтому решения о ротации тоже могут быть секретными", — подчеркнули в СМИ.

В условиях военного положения военнослужащие имеют ежегодный основной отпуск, который длится не более 30 календарных дней. Также бойцам предоставляют отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Норма может измениться?

В Верховной Раде появился законопроект, в котором предлагается добавить основания и общие принципы для обязательной ротации военных.

Нардепы отметили, что большое количество подразделений служит на фронте по несколько месяцев. В записке указано, что это негативно влияет на боеспособность Сил обороны.

"Военные, которые находятся на передовой, нуждаются в отдыхе и достаточном времени на восстановление ресурсов с тем, чтобы снова полноценно вступить в борьбу с российским нашествием", — говорится в записке.

Авторы законопроекта убеждены, что сейчас порядок ротации недостаточно урегулирован. Предлагается установить, чтобы сроки ротации не могли превышать 90 дней, а в случае "невозможности выполнить эти меры вовремя" — составляли не более 105 дней.

Основаниями для ротации личного состава в полном составе могут стать:

пребывание бойцов в зоне боевых действий более 90 суток;

понесение санитарных потерь подразделением более 30%.

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