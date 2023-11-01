Мобилизация женщин и 18-летних: в ЦПД ответили, что изменится с 1 ноября

В медиа распространилась информация о том, что с 1 ноября в Украине смогут мобилизовать мужчин в возрасте до 24 лет и военнообязанных женщин. В ЦПД рассказали, насколько эта информация правдива.

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В инфопространстве распространяют новость с "манипулятивным и кликбейтным" заголовком, которая касается изменения условий и правил мобилизации в Украине. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Упомянутый инфоповод, по данным ЦПД, касается изменений в мобилизации населения с 1 ноября. Авторы утверждают, что теперь в Украине могут мобилизовать военнообязанных женщин и мужчин в возрасте 18-24 лет.

Мобилизация в Украине: что на самом деле изменится?

В ЦПД отметили, что новость содержит манипуляцию. Пресс-служба напомнила, что в Украине с начала полномасштабной войны с Россией продолжается всеобщая мобилизация. По ее правилам призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако с 1 ноября действительно вводят изменение, касающееся женщин. Теперь украинки, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на воинский учет.

"Все остальные условия мобилизации остались без изменений", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, в ноябре могут мобилизовать в армию несколько категорий военнообязанных мужчин. Кроме того, повестки могут получить и женщины, которые стоят на учете. В СМИ разобрались, какие есть виды повесток и что они означают.

31 октября секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, действительно ли в Украине есть нехватка военных.