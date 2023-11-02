Прохождение ВВК: электронная очередь уже доступна для всех военных, — Минобороны

В министерстве отметили, что теперь для военных исчезает необходимость приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу.

Электронная очередь на ВВК в военных поликлиниках уже доступна для всех военнослужащих. Об этом 2 ноября сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве проинформировали, что записаться на прохождение комиссии ВВК и к профильным специалистам на конкретную дату и время через электронную очередь можно:

в регистратуре медицинского учреждения;

удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

В течение октября почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее. По данным министерства, больше всего этой услугой пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице.

Сервис электронной очереди развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВЛК (без госпитализации).

С внедрением сервиса "єЧерга", для военнослужащих не придется целый день ждать приема к нужному врачу.

"На основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители учреждений анализируют данные по загруженности и дефицита специалистов. И в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов, — говорится в сообщении Минобороны.

Доступ к сервису открыт для всех начальников медицинских частей. Он должен обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для дальнейшей регистрации военнослужащих, которым необходимо обратиться к медицинским специалистам.

"После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и на прием к врачам", — отметили в МО.

Напомним, 2 октября сообщалось, как правильно проходить ВВК. Минздрав подготовил список документов, которые нужны военнообязанным для прохождения ВВК для подальной мобилизации.