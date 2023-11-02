"Войну не выиграть старым оружием": Залужный рассказал о последствиях осторожности Запада

По словам Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, войну с Россией не выиграть оружием прошлого века и устаревшими методами, а исход войны решат новейгие технологии.

По мнению Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, западные союзники были чрезмерно осторожны в поставках Украине новейшего вооружения. А это значит, что оружия, поставляемого Западом, было достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. Об этом генерал рассказал в интервью изданию The Economist.

По мнению Залужного, сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и в Херсоне на юге в конце 2022 года.

"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году. Я не жалуюсь. Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты", — отметил генерал.

Такая же ситуация сейчас сложилась и с самолетами F-16, которые, как ожидается, попадут в Украину только в следующем году.

По мнению главнокомандующего, теперь они будут менее полезны, отчасти потому, что Россия за полтора года войны успела улучшить свою противовоздушную оборону. В частности, экспериментальная версия ракетной системы С-400 способна поражать цели за пределами Днепра.

По словам генерала Залужного, задержка с поставками оружия хоть и разочаровывает, но не является главной причиной затруднительного положения Украины.

"Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого века и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению", — утверждает Залужный, подчеркивая, что решающее значение в этой войне будут иметь технологии.

Сегодня, 2 ноября, глава ОП Андрей Ермак сообщил, что российская дальнобойная ракета ПВО С-400 может пролететь до цели расстояние до 400 километров. Остатки такой ракеты были найдены на Запорожском направлении.

Напомним, Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины. В эссе для The Economist главнокомандующий ВСУ рассказал о своих приоритетах, чтобы Украина могла противостоять врагу.

Ранее Залужный признал, что война зашла в тупик. По мнению главнокомандующего ВСУ, для победы Киеву необходимо существенное преимущество в технологиях, так как РФ в разы превосходит Украину экономически и по количеству населения.